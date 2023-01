Ukrajina pozdravlja američku vojnu pomoć

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pohvalio je SAD jer su u najnoviji paket pomoći vredan više milijardi dolara uključile oklopna vozila za uništavanje tenkova.

Zelenski je izjavio da je to „upravo ono što je potrebno“ ukrajinskim vojnicima koji se bore protiv ruskih snaga čak i u vreme kada obe strane danas slave pravoslavni Božić.

Bela kuća je juče objavila da će poslati 3,75 milijardi dolara pomoći u oružju i drugoj opremi za Ukrajinu.

Najnoviji paket američke vojne pomoći za Ukrajinu najveći je do sada, i prvi put uključuje 50 oklopnih vozila Bredli i 500 protivtenkovskih projektila koje mogu da ispale.

Zelenski je u televizijskom obraćanju pozdravio paket pomoći SAD kao „veoma moćan“.

„Prvi put ćemo dobiti oklopna vozila Bredli – to je upravo ono što je potrebno. Novi topovi i meci, uključujući i one visoke preciznosti, nove rakete, novi dronovi. To je pravovremeno i snažno“, rekao je on.

Ukrajinski zvaničnici osudili su jednostrano primirje od 36 sati nazvavši potez trikom i da neki ruski vojnici ignorišu naredjenje i nastavljaju napade.

Rusko ministarstvo odbrane insistira danas da vojnici duž linije fronta od 1.100 kilometara poštuju primirje koje je naredio Kremlj, ali da uzvraćaju vatru kada su napadnuti.

