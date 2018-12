Ukrajina tvrdi da Rusija gomila snage duž granice

Rusija gomila kopnene snage i oružje duž granice, izjavio je danas predsednik Ukrajine, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila Rusiju da ne blokira ukrajinske luke u Azovskom moru.

Napetost između Rusije i Ukrajine i dalje se povećava nedelju dana od pomorskig sukoba u Crnom moru, 25. novembra, kada je Rusija pucala na tri ukrajinska vojna broda, a zatim ih zaplenila s 24 člana posade.

Govoreći na jednom ukrajinskom vojnom skupu, predsjednik Petro Porošenko je rekao da je Rusija rasporedila „više od 80.000 vojnika, 1.400 artiljerijskih i višecevnih raketnih sistema, 900 tenkova, 2.300 oklopnih borbenih vozila, 500 aviona i 300 helikoptera“ duž zajedničke granice.

Ti podaci koji nisu verifikovani, predstavljali bi veliku većinu ljudstva i opreme koju ima Zapadna vojna oblast Rusije.

Do sukoba je došlo dok su ukrajinski brodovi plovili korz moreuz Kerč, jedini vodeni put koji vodi u Azovsko more, a to je i mesto novog ključnog ruskog mosta koji povezuje anektirani Krim s ruskim kopnim.

Rusija je optužila ukrajinske brodove za upad u ruske teritorijalne vode, što je Ukrajina odbila. Ukrajinski zvaničnici kažu da je Rusija sada nametnula praktičnu blokadu dva glavne ukrajinske luke u Azovskom moru dozvoljavajući plovidbu kroz moreuz samo brodovima koji plove ka ruskim lukama u tom zajedničkom moru.

Merkel je kritikovala taj ruski potez, u razgovor s novinarima u subotu tokom Samita grupe 20 u Buenos Airesu, posle bilateralnog sastanka s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

„Slobodna plovidba u Azovsko more do ukrajinske obale i luke mora biti osigurana“, rekla je ona.

Sporazum iz Rusije i Ukrajine iz 2003. godine označio je Azovsko more i prolaz Kerč kao zajedničke unutrašnje vode. No, posle ruske aneksije Krima 2014, Moskva je uveliko kontrolisala taj prolaz.

„Kremlj dodatno isprobava snagu globalnog poretka“, rekao je danas Porošenko, tvrdeći da Moskva čeka da vidi da li će međunarodna zajednica dozvoliti Rusiji da Azovsko more i Crno more postanu ruske teritorijalne vode.

Porošenko je rekao da je Rusija svoje prisustvo povećava i na moru.

„U vodama Crnog mora, Azovskog mora i Egejskog mora nalazi se više od 80 brodova i osam podmornica u patroli, uključujući 23 borbena plovila i šest podmornica“, izjavio je on.

Kao odgovor na zaplenu brodova, Porošenko je ubedio ukrajinski parlament da uvede ratno stanje u deset pograničnih oblasti. Mnogi u Ukrajini i inostranstvu kritikovali su naredbu o ratnom stanju, naglašavajući da je podizanje značaja ruske pretnje politički korisno za Porošenka koji u martu izlazi na ponovne izbore.

Dekret o ratnom stanju sadrži zabranu ulaska u Ukrajinu svih Rusa, muškaraca od 16 do 60 godina, čime Porošenko želi da spreči da se tajne ruske vojne jedinice infiltriraju u njegovu zemlju.

Porošenko je rekao da je ta taktika korišćena pošto je Rusija anektirala Krim i počela da podržava separatističke pobunjenike u istočnoj Ukrajini, što je izazvalo sukob u kojem je poginulo više od 10.000 ljudi.

Od 2015. godine postoji nestabilan prekid vatre.

Ukrajinska granična služba saopštila je u subotu da je oko 100 državljana Rusije odbijeno na ulasku u zemlju pošto su u petak stupile na snagu granične restrikcije zbog ratnog stanja.

„Velika većina (Rusa na granici) nije mogla da potvrdi svrhu svog putovanja u Ukrajinu“, rekao je portparol ukrajinske granične policije Andrej Demčenko ukrajinskoj televiziji.

