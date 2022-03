Umro preživeli logoraš Aušvica Leon Švarcbaum u 102. godini

Leon Švarcbaum (Schwarzbaum), preživeli logoraš nacističkog logora Aušvic i borac za pravdu za žrtve holokausta celog života umro je u 102. godini.

On je umro rano jutros u Potsdamu blizu Berlina, saopštio je Medjunarodni komitet za Aušvic (International Auschwitz Committee) na svom vebsajtu.

„Sa velikom tugom, poštovanjem i zahvalnošću preživeli iz holokausta širom sveta opraštaju se od svog prijatelja, sapatnika i kompanjona Leona Švarcbauma, koji je poslednjih decenija svog života postao jedan od najvažnijih savremenih svedoka Šoe“, naveo je Komitet.

Švarcbaum je jedini iz svoje porodice preživeo koncentracione logore u Aušvicu, Buhenvaldu i podlogore Zahenhauzen, naveo je komitet.

Postao je poznat široj publici kada je režiser Hans Erih Fit napravio film o njegovom životu 2018 godine. Film „The Last of the Jolly Boys“ snimljen je sa Švarcbaumom na originalnim lokacijama.

Rodjen je 1921. u poljsko-jevrejskoj porodici u Hamburgu u severnoj Nemačkoj. Odrastao je u Bedzinu u Poljskoj odakle je porodica deportovana u Aušvic 1943. kada je tamošnji geto rasformiran.

Posle rata živeo je dugo u Berlinu gde je radio kao prodavac umetnina i antikviteta. Dva puta se ženio ali nije imao dece, preneo je list Bild.

I u svojim 90-im Švarcbaum se i dalje pojavljivao na nemačkoj televiziji da govori o nepojmljivoj patnji kroz koju je prošao u Aušvicu i drugim koncentracionim logorima gde je bio deportovan. On je takodje posećivao škole u Nemačkoj da govori deci o svom životu.

„Posebno u svojim poslednjim godinama Leona Švarcbauma je podsticala želja da se seti svojih roditelja koji su ubijeni u Aušvicu i svih drugih žrtava Holokausta. On je govorio u njihovo ime“, rekao je Kristof Hojbner, izvršni potpredsednik Medjunarodnog komiteta za Aušvic.

U pismu saučešča njegovoj supruzi nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer rekao je da gube „divno ljudsko biće i važnog svedoka istorije“.

„Leon Švarcbaum je sam iskusio šta znači kada kriminalni režim suspenduje ljudska prava i ljudsko dostojanstvo“, napisao je Štajnmajer i pohvalio ga zbog svedočenja o „najmračnijem periodu Nemačke“ posle rata i upozoravanja na opasnost od desničarskog ekstremizma i ksenofobije.

