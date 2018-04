Upozorenje iz Jalte: Informacioni rat je priprema za pravi rat

Ekonomske sankcije, koje se stalno pooštravaju, kao i vojno-politički pritisak Zapada na Moskvu deo su informacionog rata protiv Rusije i onih koji se „druže“ sa Rusijom, rekao je za Sputnjik zamenik predsednika Saveta ministara Krima i stalni predstavnik republike pri predsedniku Rusije Georgij Muradov.

„Apsolutno sam siguran da je bez aktivnih napora cele međunarodne zajednice i pre svega naših suseda, naših prijatelja u jedinstvenoj velikoj evropskoj porodici, nemoguće sići sa tog veoma opasnog kursa konfrotacije. I ovde na Krimu su se okupili upravo Evropljani koji dele tu tačku gledišta. Pri čemu veoma važnu ulogu igraju predstavnici Srbije, parlamenta Srbije, koji su ovde došli. Mi smo im posebno zahvalni“, rekao je Muradov tokom održavanja Međunarodnog ekonomskog foruma na Jalti.

Kako je istakao, svet je danas u veoma teškoj situaciji upravo zbog toga što sukob obuhvata veoma širok spektar problema.

„Ekonomske sankcije, koje se sve vreme pooštravaju, kao i vojno-politički pritisak na Rusiju, razmeštanje novih vojnih objekata uperenih protiv naše zemlje, to je definitivno deo informacionog rata i drugačije se ne može nazvati — to su laži i klevete protiv Rusije, protiv onih koji se druže ili hoće da se druže sa Rusijom. To su sve opasne pojave.“

Muradov je upozorio da se svet nalazi na ivici rata.

Informacioni rat se ne vodi sam po sebi, on je uvek prethodnica neke vrste artiljerijske pripreme za pravi rat. Mi se svi toga bojimo. I svi koji su se ovde na Jalti okupili duboko su zabrinuti zbog globalnih pitanja međunarodne bezbednosti. Ovde sa nama na Krimu je veliki broj poslanika, političara, ekonomista, politikologa i ljudi iz sveta nauke koji, ubeđen sam, mogu da donesu do svoje javnosti našu zabrinutost“.

Muradov je skrenuo pažnju i na to da su krimskom narodu ugrožena osnovna ljudska prava.

„Govoreći ovo sa krimske zemlje, posebno bih istakao da se Krimljani nalaze u još težim uslovima, uslovima blokade i uslovima koji krše sva ljudska prava, uključujući i najjednostavnije pravo na slobodu kretanja. Ovde na Krimu živi mnogo zajednica — Bugari, Grci, Nemci i drugi, koji ne mogu da komuniciraju sa sopstvenim rođacima. Očiglednijeg kršenja principa međunarodnog prava nema. Krim pokušavaju da blokiraju sa stanovišta svih ekonomskih veza. Čuli ste šta je govorio bugarski poslanik o tome da mu je potrebno da dođe do Krima osam sati umesto jedan sat i da je morao da leti preko Moskve (pošto im Ukrajinci ne dozvoljavaju da pređu preko njihove teritorije). Sve su to prilično ozbiljni dokazi da se prema Krimu primenjuje varvarska taktika i naravno da Rusija ne može da ostane po strani.“

Muradov je pozvao sve prijatelje Rusije da „udruže snage“

„Nama je jasno da ne možemo sami da učinimo ono što možemo svi zajedno. Zbog toga je za nas bila veoma važna ta ideja foruma, koja se odnosi na budućnost. Mi ovde govorimo o budućnosti Rusije i budućnosti sveta i mi smatramo da možemo pronaći našu mirnu budućnost.“

