Ursula fon der Lajen, politicarka s bogatim iskustvom

BRISEL – Nova predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, prva žena na toj poziciji, ima 60 godina i dolazi iz redova nemačke konzervativne Hrišćansko demokratske unije (CDU).

U političkim vodma je od 1990. godine, a nemački mediji je opisuju kao blisku i „uvek vernu“ kancelarki Angeli Merkel.

Fon der Lajen je rođena u Briselu. Otac joj je svojevremeno bio premijer Donje Saksonije, a Ursula fon der Lajen 2003. godine postaje ministarka za socijalna pitanja te nemačke savezne države.

U predsedništvo CDU ulazi 2004. godine, a 2010. godine postaje zamenica predsednice partije Angele Merkel.

Ursula fon der Lajen je slovila i za naslednicu Angele Merkel na čelu CDU, a pre iynenadnog ulaska u trku za mesto predsednice Evropske komisije i za naslednicu generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga.

U kabinetu Angele Merkel Usula fon der Lajen se nalazi od 2005 godine i to prvo kao federalna ministarka za porodicu, zatim za rad i socijalna pitanja, a 2013. godine dolazi na mesto ministra odbrane Nemačke i postaje prva žena na toj funkciji.

Ursula fon der Lajen je političarka je s bogatim iskustvom, a dolaskom na čelo Evropske komisije ona se zapravo vraća u sedište EU.

Od 1977. do 1980. studirala je ekonomiju na uglednoj London Sćool of Economics. U Londonu je, zbog straha od terorista Frakcije Crvene Armije (RAF), koji su u to vreme pretili nemačkim političarima i članovima njihovih porodica, studirala je pod lažnim imenom Rose Ladson.

Nakon povratka u Nemačku studirala je medicinu, a doktorirala je i specijalizirala ginekologiju.

Godine 2015. su se pojavile optužbe da je Fon der Lajen prepisala veći deo svog doktorata, ali je istraga sprovedena na Univerzitetu u Hanoveru utvrdila da doktorat „ima grešaka“, ali da ona može da zadrži doktorsku titulu.

Analitičari je zbog dobrog poznavanja sva tri glavna evropska jezika i iskustva u NATO smatraju podobnom za mesto čelnice Evropske komisije.

Udata je i ima sedmoro dece.

(Tanjug)