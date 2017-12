Užas u SAD: Vatra progutala zgradu, ljudi vrišteći umirali (video)

Dvanaest ljudi je poginulo, među kojima i jedna beba, u velikom požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u Bronksu, u Njujorku. BBC: Ljudi su vrištali.

Kako prenosi Rojters, četiri osobe se nalaze u kritičnom stanju.

BREAKING: At least 12 people have died, 4 are critically injured after massive apartment fire in the Bronx, NYC officials say. "This tragedy is without question historic in its magnitude." https://t.co/tePO1cKcYk pic.twitter.com/OtOQc5l9h3

