V. Đukanovic: Docekom patrijarha CG se vraca svom identitetu

PODGORICA – Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović izjavio je večeras nakon dočeka patrijarha srpskog Porfirija da je tim veličanstvenim skupom CG definitivno pokazala da se vraća svom izvoru i identitetu, kao i da ako neko ko vodi državu ne može da obezbedi ustoličenje koje se odvija vekovima na Cetinju, to samo pokazuje koliko je neko slab i kakva mu je država.

„Večeras je CG definitivno pokazala da se vraća svom izvoru i identitetu. I Srbija svakako da ima neki interes u CG i mora da se bori u CG“, rekao je Đukanović Tanjugu.

Kaže da je došao na poziv Mitropolije crnogorsko primorske i da je očekivao da će to biti skupo pun ljubavi, što su svi mogli večeras da vide.

„Prelepo je videti ovoliki narod koji se ovde okupio, neko kaže da je bilo preko 50.000 ljudi, ovo je prava istinska i izvorna CG koja se nije odrekla svoje istorije svog identiteta i svoje vere prađedovske. Puno mi je srce, divno. Srbija ima za koga da se bori ovde u CG. Videti patrijarha kako mu je priređen doček, videti mitropolita Joanikija koga narod tako pozdravlja… Ovo što se dešava na Cetinju je prolazno, to je jedna grupa ljudi i kamarila koja je godinama ovde harala, decenijama, koja pokušava da sačuva svoj kapital i mafijaški stečene pare, ali to neće uspeti, to je još danas i sutra…“, navodi Đukanović.

Kako kaže, obično takvim besmislenim aktivnostima pribagavaju oni koji gube.

„Uspeli su da pokvare ustoličenje mitropolita, ali srce je puno, njima na čast što su to uradili. Ne ulazim kako narod ocenjuje političare, neki ljudi ne znaju mnogo toga, bilo mi je bitno kako će biti dočekan patrijarh, a bio je dočekan na jedan veličanstven način. Kada je pitao patrijarh da li je dostojan je bilo fantastično“, kaže Đukanović.

Kada je reč o političarima, ističe Đukanović, sve je to prolazno – danas vam aplaudiraju, a sutra zvižde.

„To je sve po zasluzi, Kivokapić je prilično izviždan ovde, narod je to tako osetio, očigledno da srpski narod, koji je bio decenijama ugnjetavan, nije dočekao i doživeo za šta se borio – da mu se pruži makar malo nekih prava. Jer, ako godinama imate situaciju takvu i ne možete godinama da se zaposlite ako ste Srbin, ako imate situaciju da ne možete svoju pravoslavnu veru da ispoljavate, ako vam negiraju jezik, pismo, identitet, i ugnjetavaju i promeni se vlast, a ništa ne uradite da to promenite…“, napomenuo je Đukanović.

Dodaje da nije došao da na politički skup i da se nada da će ustoličenje, ipak, proteći kako valja, ali da nije optmista da će policija omogućiti bezbnedost svim učesnicima.

„Ako ne uspeju i to je pokazatelj kakva je država i nije onda ni čudo što dobijete zvižduke. Ovde je bio prelep koncert i vatromet, trobojke se vijorile, fenmenalno, ovo u mnogim durgim gradovima u Srbiji pitanje da li bismo doživeli. Veceras je CG definitivno pokazala da se vraća svom izvoru i identitetu“, kaže Đukanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.