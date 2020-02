Varheji: Prioritet EK je da Zapadni Balkan postane deo EU

PRAG – Prioritet za Evropsku komisiju je da Zapadni Balkan bude što je moguće bliže i da postane deo Evropske unije, izjavio je danas komesar EU za proširenje Oliver Varheji na sastanku ministara inostranih poslova država Višegradske grupe i Zapadnog Balkana.

Zapadni Balkan nije samo u našem susedstvu, on je u srcu Evrope, rekao je on i dodao da je Zapadni Balkan okružen članicama Evropske unije, tako da je geostrateški intereres EU da ovaj region postane deo Evropske unije.

„Iz tog razloga smo od prvog dana radili na tome da ovo pitanje vratimo za sto i pokušamo da popravimo stvari i učinimo proces dinamičnijim za region, a kao što ste videli iz prvog predloga, imamo čvrstu, na zaslugama zasnovanu, evropsku perspektivu obezbeđenu za Zapadni Balkan“, rekao je Varheji.

On je dodao da je EK osmislila svoj rad na osnovu „tri snage“, a kao prvu istakao je metodologiju koja, kako je objasnio, znači svojevrsnu listu principa na osnovu kojih proces treba da se sprovodi, a ti principi ne treba da važe samo za Zapadni Balkan već važe i za zemlje članice EUi evropsku javnost.

Prvi princip je kredibilitet što znači „ako oni ispune uslove i mi treba da ispunimo obećanja“, to znači da sve reforme koje su potrebne da bi se postala zemlja članica EU moraje da se sprovedu, rekao je Varheji.

„To, takođe, znači za nas da kada saznamo da su reforme učinjene mi moramo da uradimo svoj deo, da učinimo da dođe do proširenja“, istakao je on.

Pored toga, mi želimo da učinimo proces dinamičnijim time što ćemo ga učiniti više političkim, kazao je komesar EU za proširenje.

„To takođe znači da uvedemo Zapadni Balkan više u naše poltičke procese, da im pokažemo unutrašnju stranu donošenja političkih odluka, da znaju bolje šta se od njih očekuje i da osećaju da su deo evolucije evropske politike“, naveo je on.

Onda, ukazao je, postoji dinamičnost kao princip. .

„Želimo da ovaj proces bude dimaničniji, što znači da ako postoji ispunjenje uslova moramo da, s naše strane, brže napredujemo. Zato smo dizajnirali sistem, grupišući sva pitanja koja pripadaju istoj grupi, da se o njima zajedno pregovara“, naveo je Varheji.

Tu je i, naglasio je, predvidivost što, kako je naveo, znači da svako treba da zna šta se traži, kako zemlje koje žele da se pridruže EU, tako i same članice Unije.

„Svi treba da budemo u stanju da kažemo kada je ono što je traženo završeno i treba objektivno da gledamo na proces, zbog toga treba dalje da elaboriramo kriterijume i stavimo jasno do znanja ako nema rezultata nema ni delovanja sa naše strane“, istakao je Varheji.

Kao drugu „snagu“, naveo je otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

„Zato smo osmislili novu metodologiju. Zato smo razgovarali o ovim pitanjima da otpočnemo pregovore o pristupanju i dogovorili da ćemo , nadam se, u narednim nedeljama početi pregovore sa Severnom i Albanijom“, rekao je Varheji.

Varheji je rekao da bi izveštaj Evropske komisije trebalo da bude objavljen sledeće nedelje, ocenivši da je postignut ozbiljan napredak u obe zemlje.

„Ja sam vrlo ohrabren činjenicom da su se ove dve države odlučile da ubrzaju (svoje reforme), umesto da ih suspenduju posle negativnih poruka u oktobru“, istakao je on.

On je doda da se nada će ovim izveštajem uveriti države članice u to da su ove dve države spremne za otvaranje pregovora i da bi i EU trebalo da bude spremna na to.

Kao treći element političkog projekta naveo je predstojeći samit u Zagrebu, rekavši da se složio sa ministrom spoljnih poslova Hrvatske, koja je predsedavajući Saveta EU, da treba da se stavi na sto smislen ekonomski razvoj i investicioni plan za region, „da dovedemo region mnogo brže, mnogo bliže Evropi, da im pomognemo da razviju mnogo snažniju i otporniju ekonomiju i da donesemo poslove regionu“.

„To je plan za ceo region, ne samo za zemlje koje pregovaraju, već za svih šest zemalja jer želimo da izgradimo snažan, otporan, evropski Zapadni Balkan“, poručio je Verheji.

