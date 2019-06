Vaše visočanstvo, ovo su naši saveznici! Neverovatan gaf na obeležavanju Dana D

Post britanske kraljevske porodice na Tviteru izazvao je iznenađenje korisnika interneta, jer je u njemu kancelarka Angela Merkel uvrštena među predstavnike država-članica antifašističke koalicije.

U poruci je rečeno da je premijerka Velike Britanije Tereza Mej predstavila kraljicu Elizabetu II političarima iz savezničkih država koji su učestvovali u iskrcavanju u Normandiji, ali se na snimku vidi kako kraljica pruža ruku i Angeli Merkel.

Korisnici Tvitera su u komentarima primetili da je Nemačka, iako je i učestvovala u tim događajima, ipak bila na drugoj strani.

Neki su čak primetili da bi predstavniku Nemačke poslednjem trebalo pružiti ruku.

Merkel should have been the last to be greeted, along with any other of the then enemies present.

Kasnije je post izbrisan. Umesto njega je objavljen drugi, sa fotografijama na kojima se Merkelova ne vidi.

The Queen and The Prince of Wales met representatives from the Allied Nations before watching performances to honour the sacrifices made by Allied forces during the assault on Nazi-occupied France, which would lead to the end of WWII. pic.twitter.com/YUkQ4PYgoZ

