Vazduh u Sarajevu i danas veoma nezdrav

SARAJEVO – Sarajevo je i danas najzagađeniji grad u FBiH sa indeksom kvaliteta vazduha 229 i okarakterisan je kao veoma nezdrav, podaci su portala „Zrak ekoakcija“.

Prema istim podacima, jutros je vazduh bio nezdrav i u Zenici, sa indeksom kvaliteta 166, u Visokom 161 i u Kaknju 160, dok je u Tuzli vazduh nezdrav za osetljive kategorije, a indeks kvaliteta je 119.

Zbog vrlo nezdravog vazduha u Sarajevu, kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća su značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti, povećana je i verovatnoća negativnih posledica po respiratorne organe celokupnog stanovništva.

Oboleli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, deca i stariji, moraju da izbegavaju bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje, preneli su mediji u BiH.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.