Vazduh u Sarajevu i jutros nezdrav

SARAJEVO – Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu jutros je iznosio 157 i okarakterisan je kao nezdrav, podaci suportala „Zrak ekoakcija“.

Prema podacima merenja u BiH, indeks kvaliteta vazduha jutros u 9.00 časova u Tuzli je iznosio 154.

U Zenici, Kaknju i Visokom kvalitet vazduha nije izmeren zbog kvara na serveru.

Osobe sa bolestima srca i disajnih organa poput astme upozorene su na moguću pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti, dok bi i ostali stanovnici tih područja mogli da počnu da osećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje, preneli su sarajevski mediji.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

(Tanjug)

