Većinska Crna Gora želi da se proprave odnosi sa Srbijom

PODGORICA – Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je da većinska Crna Gora želi da se poprave odnosi sa Srbijom i očekuje da će novoizabrani predsednik Jakov Milatović podržati inicijativu Otvoreni Balkan.

Mandić je kazao da je Milo Đukanović sve radio da odnosi Crne Gore i Srbije budu loši.

„Većinska Crna Gora želi da se promene odnosi Crne Gore i Srbije, tako što bi Crna Gora popravila svoje odnose sa Srbijom. Milo Đukanović je bio personifikacija tih loših odnosa i trudio se i radio sve što je mogao, ne samo protiv srpskog naroda koji živi u Crnoj Gori, nego i protiv Srbije. Gde god je bila kakva dobra prilika da on može da nanese štetu Srbiji ili srpskom narodu on je nije propustio. Građani koji su jasno glasali protiv njega su poslali jasnu poruku i novom predsedniku Crne Gore, šta to treba pod hitno promeniti u politici koju je do sada vodio Milo Đukanović. Jedna od prvih stvari je popravljanje odnosa sa Srbijom“, rekao je Mandić.

On je rekao da očekuje da će novoizabrani predsednik Crne Gore podržati inicijativu Otvorenog Balkana.

“Mi prepoznajemo u toj podršci koju je dobio Jakov Milatović i u toj politici promena koja će uslediti i jednu snažnu podršku inicijativi Otvorenog Balkana, To je ono što smo mogli da čujemo i kroz samu izjavu Jakova Milatovića da želimo da popravimo odnose sa Srbijom ali želimo da imamo i dobre odnose sa drugim susedima. Šta je to što nam pruža takvu mogućnost, to je upravo inicijativa Otvoreni Balkan i ja sam siguran da će Crna Gora krenuti u tom pravcu“, zaključio je Mandić, preneo je portal podgoričke Adria tv.

(Tanjug)

