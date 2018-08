Veliki požar spalio šume i otkrio TAJNU poruku iz Drugog svetskog rata (foto)

Irska policija je helikopterom nadletala okrug Brej Hed ne bi li sagledala posledice nedavnih požara, a tom prilikom su naišli na neočekivani, odnosno, zaboravljeni prizor kada im se ukazao ogroman natpis od kamenja, prenose britanski mediji.

A Garda Air Support Unit crew spotted that the fire on Bray Head has revealed an “EIRE” sign dating from the Second World War.

We see these around the coastline but haven’t seen this before. pic.twitter.com/I6cwIrIori

— An Garda Síochána (@GardaTraffic) August 4, 2018