Veoma komplikovana situacija, strahujem na budućnost Srba

NJUJORK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upoznao je večeras Savet bezbednosti UN, ali i svetsku javnost, sa nastojanjem Prištine da pravnim i politickim nasiljem, ekonomskim pritiscima i jednostranim potezima, poput uvođenja taksi i formiranja tzv vojske Kosova, stvori novu situaciju na terenu i iznudi priznanje od Srbije, mimo dijaloga o normalizaciji odnosa sa Beogradom.

Vučić je rekao da je uplašen za budućnost srpskog naroda, ali i celog regiona.

Predsednik Srbije istakao je, na hitno sazvanoj sednici Saveta bezbednosti UN, povodom situacije na Kosovu, da Priština nije ispunila obaveze iz sporazuma koje je potpisala u Briselu, kao i da krši CEFTA sporazum i S SP.

Situacija je, istakao je srpski predsednik, užasno komplikovana.

„Uplašen sam za budućnost naroda u celom regionu“, istakao je Vučić.

On je rekao da je zahvalan što se sednica održava po hitnom postupku, jer je jako bitno i i pravedno da se tako učini zbog užasno komplikovane situacije na terenu.

„To znači da se mi suočavamo sa sve više poteškoća u oblasti Kosova i Metohije. Moram reći da sam jako zabrinut, i čak pomalo uplašen za budućnost ne samo mog naroda i naše zemlje Srbije, već celokuponog regiona“, kazao je on.

Vučić je dodao da je pažljivo slušao uvodni govor podgeneralnog sekretara UN De la Kroa, i kazao da bi želeo nešto drugačije od onoga što je rekao da prenese, iako se slaže sa puno stvari iz tog izlaganja.

„Želeo sam da kažem da je Srbija uložila ogromne napore i puno truda kako bi uspostavila mir i stabilnost na celokupnom Zapadnom Balkanu. Činili smo sve kako bi se suzdržali od odgpvora na razne provokacije koje su dolazile iz Prištine. Mi ne prihvatamo takvu vrstu fraze da neko poziva „obe strane da nesto učine ili ne učine“. Srbija, kao što znate, učinila je skoro sve kako bi sprovela u delo sve što je do sada dogovore. Kao što znate potpisali smo prvi dogovor Beograda i Prištine, i Srbija je ispunila sve svoje obaveze. Učinili smo puno ustupaka i bilo je jako teško za našu javnost da to prihvatimo, ali smo sproveli“, rekao je on.

Vučić je podvukao da s druge strane jedina obaveza koju je morala da realizuje Priština, a šest od 15 tačaka dogovora se tiče te jedne obaveze, a to je formianje Zajednice srpskih opština.

„To je jedna jedina obaveza i danas je 2. 070 dan kako nije sprovedeno u delo i nemaju nameru da to učine u budućnosti. S druge strane Srbija je ispunila sve vezano za sporazum o policiji, sudstvo, telekomunikacijama, učešće u opštinskim izborima po kosovskom zakonu, apsolutno sve što smo potpisali. Ali to nije bilo dovoljno“, naglasio je on govoreći na engleskom jeziku.

Podsetio je da je Srbija upozoravala Prištinu i ljude iz EU, jer smo imali i idalje smo u procesu dijalog pod posredovanjem Unije, kojia treba da reši naše probleme kroz dijalog, da na ne teraju u tešku situaciju koja će stvoriti užasnu atmosferu između nas, kada žele da postanu članica međunarodnih organizacija, što smatramo provokacijom, jer je Srbija jedina međunarodno priznata država po Rezoluciji UN 1244.

„Osim ako se nešto nije promenilo“, kazao je dalje.

„Preklinjali smo da ne idu na glasanje za člansvo u Interpol, UNESKO i ENTSO-E. Oni su računali na podršku SAD i mnogih evropskih država, nadajući se da će pobediti. U prvoj rundi dobili su manje od 50 odsto galsova. Onda su počeli da okrivljuju Srbiju kao da je naša greška, kao da je trebalo da ih podržavamo, kao da je bila to neka naša obaveza. Bilo je mnogo zemalja, bitnih, širom sveta, koje su glasale protiv njihovog zahteva“, rekao je on.

Vučić je ukazao da je potom Priština, ođedbnom, uspostavila tarifu suprotno CEFTA sporazumu i S SP, tarife protiv Srbije i BiH.

„Najpre 10 odsto, a kada su videli da je albanska javnsot reagovala dobro na to, povećali na 100 procenata. Oni su čak ubili svaki vid trgovine između centralne Sbrije i Kosova. Čak šta više ugrozili su celokupnu srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer je to jedini način za njih da zarađuju, da prežive, dobiju lekove, i to je oduvek bio jedini način da prežive. Prekršili su sve sporazume na koje se poziva čak i EU“, objasnio je on.

„Stavimo to sve na stranu. Možete li zamisliti nekog u 21 veku koji zabranjuje i sprečava slobodnu protok ljudi i dobara, samo što ne voli političke odluke druge strane“, upitao je Vučić.

(Tanjug)