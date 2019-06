Vilson: Vučić ima hrabrost i političku odlučnost

VAŠINGTON – Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima hrabrost i političku odlučnost i da je posvećen postizanju dogovora sa Kosovom.

On je u intervjuu za Glas Amerike rekao da je imao priliku da se nekoliko puta sretne s predsednikom Vučićem i da smatra da on ima razumevanje i odlučnost i da zna da mu je za ostvarenje vizije koju ima za srpski narod, bitno da zatvori to poglavlje, da reši problem i da će to po tome biti upamćen.

(Tanjug)