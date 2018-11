VL: Da li je moguće pomirenje i suživot u Vukovaru?

ZAGREB – Nakon što je prvi put ove godine, na 27 godišnjicu Dana sećanja na žrtvu Vukovara, ove godine premijer, Andrej Plenković, otvoreno pozvao na pomirenje i suživot Hvata i Srba, Večernji list analiira mogućnosti za pomirenje i preduslove koje je neophodno ispuniti za suživot.

„Treba otvoriti stranice pomirenja i suživota“, rekao je, između ostalog Plenković i dodao da je „proces suživota težak.

List navodi da su se slični tonovi ove godine čuli i sa oltara.

“ Braćo, Vukovar nema drugoga puta osim puta Hristovog praštanja i pomirenja“, rekao je Egidije Ivan Živković, željezanski biskup iz austrijskoga Gradišća.

Savetnik za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić kaže da „nisu svi Srbi krivi“, te da je to, kako je rekao, jasno kao dan, ali ne pod ovim uslovima.

„Nitko nije protiv pomirenja, svima bi to odgovaralo, ali ne pod ovim uslovima koje sada imamo“, rekao je Josić i dodao da je preduslov za pomirenje da Srbi“već jednom počnu da govore istinu, da kažu gde su nestali branitelji i civili, da se prestane s čuvanjem ratnih zločinaca koji se ne isporučuju“.

On smatra da puta prema pomirenju ne može biti s odvojenim školama i s odvojenim vrtića za srpsku i hrvatsku decu.

Budemo li, kaže Josić, razdvajali decu i učili ih različitoj istoriji, pomirenje će ići vrlo teško.

“ Nisu svi Srbi krivi, to je jasno kao dan, ali krivci se moraju maknuti i onda se na pomirenju može raditi s normalnim ljudima kojima ni u ono vreme kao i danas ne odgovara da žive ovako, kao taoci loše politike“, rekao je Josić.

Dodao je da pomirenja ne može biti ni bez procesuiranja ratnih zločina.

“ Od samog početka politika je radila da ne bude pomirenja, a sada pričaju o pomirenju. Politika koja je razdvojila sada želi da pomiri. Da se to nije dogodilo, verovatno bi bila puno bolja situacija. Ali, oni su to svesno i namerno napravili. Treba imati volje sa svih strana, a ja nisam siguran da je ima. Lako je iz Zagreba govoriti o pomirenju u Vukovaru. Sve su to prazne priče, koje imaju malo veze s realnošću i nisam siguran da ni zvanični Zagreb ni zvanični Beograd žele do rešenja“, naveo Josić.

I Srđan Milaković, zamenik vukovarskog gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine, mišljenja je da su takve poruke svakako dobrodošle.

„Međutim, one su uglavnom prigodna tipa, salonskog karaktera i na njima sve počinje i završava. Potrebno je puno više od toga. Što se tiče kolone, propuštena je prilika što se tiče suživota jer dok se god ne raščisti situacija sa žrtvama iz redova srpske zajednice i s periodom predratnih događanja i stradanja Srba, u krajnjoj liniji s odnosom hrvatske države prema Srbima u tom razdoblju“, kaže Milaković.

Do tada, ne može se očekivati istinski suživot na prostoru Vukovara.

„Preduslov za istinsko pomirenje bilo bi uključivanje Srba u protokol obeležavanje Dana sećanja“, smatra Milaković.

On ističe da je prilika propuštena i na nedavnom protestu gde je, kako smatra, trebalo da bude mesta i za ispovesti porodica srpskih civilnih žrtava.

„Mnogi su uoči Dana sećanja upozoravali i da Vukovar ne može živeti samo od sećanja i da je preduslov za normalizaciju i snažan privredni zamah. A sudeći po službenim podacima Fine za 2017., stvari na tom području ipak se kreću nabolje“, kazao je Milaković.

(Tanjug)