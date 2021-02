VL: Izuzeće HR od viza SAD do kraja leta, najkasnije 30. 9.

ZAGREB – Hrvatska je ispunila uslov za ukidanje viza za SAD, a Večernji list piše da će one biti ukinute do leta ili najkasnije do 30. septmbra ove godine.

Navodi se da se američki stručnjaci u Hrvatskom tim povodom očekuju u junu.

Hrvatska je, kažu, uspela da stopu odbijenica za dobijanje američke vize spusti ispod tri odsto.

Američki stručnjaci će ocenit ispunjavanje i preostalih bezbednosnih preduslova, a prema najavama iz MUP-a, koji intenzivno radi na tim procesima, Hrvatska bi za nešto više od mesec dana trebalo da ispuni sve potrebne uslove i spremno dočeka Amerikance.

Inače, Hrvatska na izuzeću od američkih viza radi od 2007.

(Tanjug)

