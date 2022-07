Vlada Austrije preporučuje tuširanje, ne kupanje

BEČ – Ministarstvo energetike Austrije, zbog umanjenih isporuka ruskog gasa, izdalo je preporuku građanima da štede energiju, a među predloženim merama je preporuka da se ne kupaju, već tuširaju.

„Ruska agresija na Ukrajinu nas stavlja pred nove izazove. Osećamo bolnije nego ikada dugogodišnju ovisnost od ruskog gasa, i to ne samo po novčanike. Da bi se to promenili moramo na jednoj stranii proširiti izvore obnovljive energije, a istovremeno i svako mora dati svoj doprinos u štednji energije. Već male promene u svakodnevnici mogu doneti velike razlike i pomoći štednji“, poručilo je to ministarstvo.

U objavi na društvenim mrežama preporučuje se građanima da se tuširaju umesto da se kupaju.

„Za punu kadu potrebno je 80 do 150 litara tople vode, a kod tuširanja potroši se samo 20 do 50 litara. Tuširanje time štedi mnogo energije“, navodi Ministarstvo.

Dalje se preporučuje da se elektronski uređaji ne drže uključeni na struji u stendbaj-u.

„Elektronski uređaji u stendbaju troše struju, iako se ne koriste. Zbog toga nakon upotrebe izvucite kabal iz utičnice, kako bi se sprečila nepotrebna potrošnja struje“, ukazuje se u preporuci.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.