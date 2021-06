Vlada CG izgubila poverenje parlamentarne vecine, šta sledi?

PODGORICA – Vlada Crne Gore je u krizi, kaže predsednik Građanske alijanse (GA) Boris Raonić, ali ne veruje da bi neko iz partija na vlasti mogao da pokrene pitanje vanrednih izbora jer, kako smatra, interesi parlamentarne većine veći su od međusobnih razlika.

“Ovde je jedna istina, a to je da se vlada nalazi u jednoj ozbiljnoj krizi. Ne postoji ozbiljnija situacija za jednu vladu od one koju imamo danas, a to je da se najveći konstituent većine izjasni da nema poverenje u premijera države“, rekao je Raonić za podgoričku Novu M tv.

Lideri Demokratskog fronta juče su saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanja i da bi premijer trebalo sam da pokrene pitanje poverenja izvršnoj vlasti.

Prema pisanju podgoričkih Vijesti, oni nisu rekli ko će pokrenuti pitanje poverenja vladi u parlamentu zbog nepotpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), ali su ponovili da će dalje korake definisati nakon konsultacija unutar saveza “Za budućnost Crne Gore” i partnerima sa kojima imaju većinu u parlamentu.

Iz Demokratske Crne Gore su Vijestima rekli da još nisu dobili poziv na razgovore od DF-a, ali smatraju da pitanje poverenja vladi ne treba pokretati.

Iz GP URA i SNP-a nisu odgovorili na pitanja VijestI.

Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić izjavio je juče da premijer treba da odgovori na to da li može da vlada ako nema podršku parlamentarne većine.

“Mi smo saopštili naš stav da zbog politike koju vodi, zbog neispunjenih obećanja koja su data Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vlada nije ispunila očekivanje i oni nemaju naše poverenje. Sada je važno da čujemo šta kaže premijer”, rekao je Mandić.

Iz vlade takođe nisu odgovorili na pitanja Vijesti da li će premijer inicirati razgovor između čelnika vladajuće koalicije i da li će sam zatražiti glasanje o poverenju vladi, što je jedan od predloga DF-a.

Mandić je ranije ocenio da je odbijanjem da potpiše Temeljni ugovor sa SPC, premijer napravio težak skandal.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević smatra da je razgovor čelnika vlađuće koalicije premijera liderima vladajuće koalicije neophodan.

I lider PzP-a, članice vladajuće koalicije, Nebojša Medojević slaže se da je vlada izgubila poverenje većine.

Medojević smatra da je premijer već trebalo da zatraži glasanje o poverenju vlade u parlamentu.

„Nažalost, premijer pokazuje nedostatak elementarne političke odgovornosti i donosi odluke kao da je kralj, a mi svi ostali smo njegovi dvorjani koji treba da se dive njegovoj genijalnosti i da slepo slušaju njegove naredbe”, kazao je Medojević.

Smatra da je ignorisanje parlamenta nedopustiva politička praksa i ponašanje premijera u parlamentarnim demokratijama i on predstavlja permanentni izvor kriza, ne samo vlade već i parlamenta.

„Nakon obavljenih konsultacija DF će definisati svoj odnos prema ovoj neprihvatljivoj i veoma opasnoj praksi premijera”, rekao je Medojević.

(Tanjug)

