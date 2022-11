VuÄŤiÄ‡: Gorko se kajem zbog litijuma

OSLO – Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se gorko kaje što je dozvolio da se Srbija odrekne litijuma kao i da je time postala jedinstvena zemlja koja se odrekla takvog bogatstva i nečeg najboljeg za sebe.

“Ne postoji nijedna zemlja na svetu koja takvom glupošću može da se pohvali. Ja ću da im se obratim i da kažem ljudima da uništavaju svoju zemlju”, rekao je Vučić sinoć za TV Pink iz Osla odgovarajući na pitanje povodom ekološkog protesta koji je u nedelju održan ispred Vlade Srbije, a juče otkazan zbog malog broja ljudi.

On je naveo i da je cena tone litijuma danas 82 500 dolara, i da bi naše reserve iznosile bezmalo 100 milijaradi.

“Da li razumete šta radite ovoj zemlji, Loznici, Rađevini, Jadru, Osečini, Valjevu i svima u okolin, da je to kraj koji je devastiran i razoren, da u celom Podrinju nema 100 000 ljudi”, ukazao je Vučić dodajući da su rudnici podigli Majdanpek i Bor.

Naveo je da Ziđin drži istočnu Srbiju, da je prosečna plata u Boru prošlog meseca iznosila 801 evro, a u Beogradu tek nešto više.

“Litijum bi bio nesto najbolje za našu zemlju, a Loznici bi pripalo pet milijardi za 20 godina. To su novci koje Mačva i Podrinje ne mogu da sanjaju”, rekao je Vučić dodajući da ne može da razume šta je urađeno zbog teorija zavere.

Ljudi su, kaže, pomislili da neko želi da uništi Srbiju, a uništili su je oni koji su je tobože branili i to za tuđe pare.

“Nisam ja primao pare ni od Nemaca ni od Rokfelera. Zna se ko je primao, onaj koji je vodio neki pokret”, rekao je Vučić misleći na Savu Manojlovića.

Vučić kaže i da njemu niko ne može da zabrani da misli dobro svom narodu i da mogu samo da ga smene.

“Bilo je i naivnih ljudi, ali su kolovođe primale novac za to i uništili su zemlju zajedno sa nama koji smo bili glupi i naivni da prihvatimo taj bezobrazluk i tu silu koja je umislila da može sve nasiljem i neistinama”, rekao je Vučić.

On je primetio i da oni koji protestuju ne treba da idu pred Vladu Srbije i da ruše vladu, jer kako kaže ona nista nije preduzela niti planira već da je on adresa za to ako neko treba da se ruši.

Istakao je i da mišljenje o litijumu ne može da mu promeni ni da na proteste dođe 50 ili 100 hiljada ljudi, jer zna činjenice i šta je najbolje za Srbiju, kao I da su to izračunali stručnjaci.

On je zaključio da su dobri i časni ljudi poverovali u teorije zavere, a drugi u moć novca, koji su dobili od nekih zemalja, fondacija i tajkuna.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.