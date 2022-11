VuÄŤiÄ‡: Izjava Dveri o vantelesnoj oplodnji uvreda za svaku Ĺľenu

OSLO – Predsednik Srbije Aleksandar VuÄŤić ocenio je da je stav Srpskog pokreta Dveri da vantelesna oplodnja sa doniranim materijalom moĹľe da utiÄŤe na promenu genoma budućeg naraštaja uvreda za svaku Ĺľenu i dodao da se u Srbiji uskoro kreće sa tim te da je to naÄŤin da drĹľava koliko – toliko pomogne potencijalnim majkama i natalitet.

„To je teorija od koje se Mengele ne bi postideo“, rekao je VuÄŤić sinoć za Tv Pink pitajući-šta posle toga da kaĹľe svaka potencijalna majka, svaka devojka, svaka Ĺľena i konstatovao kako sada Ĺľene neće morati da idu od Skoplja do Istanbula i BeÄŤa, Praga, već će sve moći kod nas da se obavi.

Prema njegovim rečima, ta izjava Dveri nije proizvod loše politike, političkih stranaka, već celog našeg socijalnog okruženja.

„Naravno političke stranke moraju da budu odgovornije, ali to je proizvod celog našeg socijalnog okruženja u kojem ako dobiješ lajk više, a to možeš da dobiješ samo ako si agresivan, nasilan ili lupaš gluposti na kub, dakle tada možeš da budeš šampion u tome jer na normalne objave niko posebno neće da reaguje, to je nešto što je uobičajeno“, ispričao je.

Kako kaĹľe, nije vest kada pas ujede ÄŤoveka, nego kada ÄŤovek ujede psa.

„Oni svaki dan ujedaju psa da bi bili neko i nešto pošto drugačije ne postoji način da budu neko i nešto. Ne biste ni primetili aktivnosti tih političara da nisu sa nečim ovako odvratnim izašli u javnost. A ovako su zapaženi, mi pričamo o njima i zato ja neću da pričam o njima, hoću da pričam o sveukupnom socijalnom okruženju u kojem je moguće da se čak i ovakve ludosti pojave i da neko to prihvati i da priča o tome na ozbiljan način“, naveo je.

Predsednik kaže da to nije pitanje za političku osudu, već je pitanje elementarne normalnosti.

IstiÄŤe da bi bilo besmisleno da kritikuje Dveri, prvo jer je predsednik, a drugo ne Ĺľeli da napada „dva, tri odsto podrške“.

Kako kaže, mislio je do pre dve, tri godine, da kada neko laže o Jovanjici, to svi vide, kada objavljuju nešto, kako navodi, oni svi tobož nacionalistički sajtovi, a u stvari besmisleni, ludački sajtovi tipa najgorih teorija iz Trećeg oka, Zone sumraka, da u to niko ne veruje.

„Mislio sam da kada prenose Tabloid Milovana Brkića, da normalni ljudi znaju da je to laž i reketiranje, ali se ispostavilo da u eri socijalnih mreža neretko se dogodi da što si veća budala, to imaš više lajkova, što si agresivniji i nasilniji, što više pričaš gluposti, to imaš više lajkova“, kaže Vučić dodajući da ova priča Dveri, prema njegovom mišljenju, spada u to.

Na konstataciju novinara da su najviše žene osudile tu izjavu, Vučić kaže da na sve ozbiljno uvek žene reaguju.

„Muškarci će oko toga da li je neko promašio gol ili šutnuo loptu pogrešno, takvi smo mi – površniji od žena“, dodaje.

(Tanjug)

