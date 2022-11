VuÄŤiÄ‡: Rat Ä‡e potrajati, sledeÄ‡a zima joĹˇ teĹľa

OSLO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će sledeća zima biti mnogo teža jer smatra da će rat između Rusije i Ukrajine potrajati.

Vučić je sinoć na TV Pink, na pitanje da prokomentariše to što „stručnjaci postavljaju pitanje da li ruski predsednik Vladimir Putin koristi zimu kao oružje“, kazao da ne razume šta stručnjaci pričaju.

„Ne razumem ko šta sve koristi, ko koristi NATO oružje, svi koriste sve što mogu, Putin koristi ono što on ima, ovi drugi ono što oni imaju, u ratu nema pardona. Niti pravdam, niti kritikujem, mi moramo da razumemo da je rat, da taj rat neće skoro da se završi zato što kada su mnogi pomislili da je rat gotov i da Ukrajina pobeđuje, Rusi su počeli bolje da ratuju“, kazao je predsednik Srbije.

Ističe da ne smatra da su Rusi u bilo kakvoj prednosti jer, kako pojašnjava, imaju mnogo manje saveznika nego Ukrajina, mnogo manje moćnih saveznika nego Ukrajina.

„Ali su počeli bolje da ratuju, biće to duže vreme i zato sam rekao da očekujem da sledeća zima bude mnogo teža nego ova, a verovali ili ne možda čak i ona tamo. Nisu u pitanju posledice, nego će rat trajati sve vreme“, naveo je Vučić i dodao da je gas sve skuplji te da se danas ne može dobiti ispod 1.800, a Srbija ga ima ponajviše za 400.

Na pitanje da li smatra da može da dođe do linije podele kao što je govorio Žozep Borelj, odnosno da se rat neće završiti, ali da će doći do primirja, Vučić kaže da bi bio najsrećniji na svetu da se to desi, ali da ne veruje u to rešenje.

Na pitanje šta misli o tom predlogu, predsednik Srbije ističe da ga ne interesuje predlog rešenja.

„Niti sam Rus, niti Ukrajinac, niti Amerikanac da se u to mešam, to je njihovo da rešavaju. Potpuno mi je svejedno, samo neka donesu rešenje, ali pošto analizaram sve, ne verujem u to rešenje, nema ništa od tog posla“, ukazao je Vučić.

(Tanjug)

