Vucic: Bez brige, potvrda o antitelima i testovi za 90min

MANAMA – Predsednik Aleksandar Vučić poručio je večeras građanima da ne treba da se mnogo uzbuđuju oko toga da li će Evropa prihvatati za putovanja kinesku i rusku vakcinu, pošto će moći da dobiju potvrdu o antitelima i testove za samo 90 minuta.

Odgovarajući na pitanje da li Evropa neće prihvatati vakcine koje će se proizvoditi u Srbiji, Vučić je rekao Pinku da prvo misli da ta odluka o vakcinama neće biti doneta, pošto bi bila protivna prirodi EU i svim njenim pricipima, zbog kojih se Srbija i zalaže za ulazak u EU, a ne samo, kako je rekao, da bi nam neko dao novac kao milostinju.

Predsednik ističe da je u Srbiji izgrađen dobar sistem za gradnju i puteva, bolnica i drugog bez uvećavanja javnog duga i da Srbiji taj novac nije ni potreban.

„Ali, ne možete da zabranujete nekome kretanje i da stavljate zastave ispred vakcina“, rekao je on uz konstataciju da je danas rna tu mogućnost reagovaopravično i kao neko ko je pomalo razočaran.

„Ali nema od toga ništa, to su sve alternativno postavljeni uslovi, moći ćete da odnesete potvrdu o antitelima i to ćemo za svakog čoveka koji je primio kinesku i rusku vakcinu da završimo. Kao i za neku treću da je izmisli bilo ko ako je vakcina dobra“, poručio je Vučić.

Dodaje da nije fer takav stav EU pošto je reč o dobrim vakcinama, od kojih je jedna od mrtvog virusa – kineska, dve od živih, a četvrta sa uticajem na RNK.

„Sve to znaju, ali izdavaćemo potvrdu za antitela i za 90 minuta testove. Ipak,dovoljno je za antitela da uzmete to jedanput, i imaćete dozvolu za narednih mesec ili dva da putujete. Sa PCR testom će ići oni koji ne žele da prime vakcinu“, dodao je on.

Pozvao je još one koji ne žele da prime vakcknu da se, ipak, revakcinišu.

Vučić je poručio da su sve vakcine sigurne i da će neke od vakcina koje imamo biti davane trudnicama i deci od tri godine, jer su toliko bezbedne i sigurne i da oni koji pričaju protiv njih samo obmanjuju narod.

„Kada to prvi put bude dozvoljeno u Kini i drugim zemljama, nemam problem sa tim da vakcnišem i svog malog sina i ostalu decu“, naglasio je Vučić.

Postavlja se pitanje, ističe, kako su u EU mislili da u Srbiji građani imaju kovid pasoše kad nam nijednu vakcinu još nisu dali.

„Uskoro će 100 dana od kada ste vi dobil vakacine, prepostavljam da ih nemate dovojno, ali Srbiji, BiH, CG, Severnoj Makedoniji nijednu niste dostavili. Dobro smo se snašli, bolje nego što ste se vi snašli, ali to ne sme da se prizna i verovatno moramo da budemo ponizniji, smerniji i skromniji. Valjda treba da budemo lošiji od njih da bismo bili dovoljno dobri“,poručio je Vučić odgovarajući na stav EU o vakcinama. Vučić navodi da će tri miliona Mađara biti vakcinisano kineskom i ruskom vakcino, a među njima i premijer Mađarske Viktor Orban.

Mnogo ima tu nepoznanica i neće to baš tako da lako da ide, dodao je Vučić.

Kaže da će se potvrde za antitela izdavati u Institutu za primenu nuklearne energije.

„I onda imate i taj pasoš. Tako da građani ne treba da se uzbuđuju mnogo po tom pitanju“.

Predsednik Srbije istakao je da kovid pasoši koje priprema EU, a koji neće važiti za rusku i knesku vakcinu, mogu “otvoriti nove vidike” Srbije koja bi u tom slučaju privukla još više turista iz Rusije, Kine, Turske, arapskog sveta, i ostalih zemalja koje koriste rusku i kinesku vakcinu.

“Mnogi se raduju tome, jer ćemo mi da otvorimo kompletno naša vrata za više od pola čovečanstva”, rekao je Vučić.

Dodaje da za kontramerama nema potrebe, već će, kaže, Srbija gledati da privuče turiste iz tih zemalja, da više novca troše u našu zemlju.

“Oni (EU) samo nek se zatvaraju, mi ćemo da se otvaramo što više i da zarađuemo pare”, rekao je Vučić.

(Tanjug)

