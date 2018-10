Vučić: Bez Srbije nema rešenja, ni u Parizu, ni bilo gde

ISTANBUL – Bez učešća Srbije ne može da se reši pitanje Kosova i Metohije, niti bilo koji problem koji se tiče Srbije, istakao je danas u Istanbulu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, na pitanje da li ima saznanja da bi „velika četvorka” – predsednici Rusije, SAD, Nemačke I Francuske – na sastanku u Parizu, tokom obeležavanja Dana pobede u Prvom svetskom ratu, mogli da razgovaraju i o Kosovu I Metohiji, kazao da ne zna ništa o tome da bi velike sile u Parizu trebalo da se bave Kosovom I Metohijom.

„Mislim da se razmišlja kako i na koji način da mi razgovaramo sa Hašimom Tačijem I u čijem prisustvu u Parizu…a, da će velike sile da sednu i reše to pitanje… niti to tako ide, niti je moguće. Bez učešća Srbije niko ne može da reši nijedan problem. Svi mogu da pomognu, neki da odmognu, ali, bez učešća i volje Srbije nema nsista od toga“, poručio je on.

On je dodao da mu je nemoguće da komentariše „sve špekulacije koje se pojavljuju u štampi“.

„Danas sam u nekim, tobože najuglednijim, novimama u Srbiji, koje se hvale da su najuglednijie i najpametnije, video da su oni napisali ‘ministar inostranih poslova Nemačke Zigmar Gabrijel’. Očigledno, nije ih niko obavestio da Gabrijel već godinu dana nije ministar spoljnih poslova”, primetio je on.

(Tanjug)