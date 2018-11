Vučić: Briga me šta kaže Tadić. . . .

PARIZ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ga izjave opozicionih lidera ne zanimaju mnogo i ne predstavljaju mu veliki teret, ali da njihove neistine iznosi pred građane Srbije da bi videli sa čime se sve suočava.

Na pitanje kako komentariše to što je bivši predsednik Srbije Boris Tadić 2013. rekao da podržava Briselski sporazum, iako je to neodvršen dokument, ali da on ne podrazumeva eksplicitno priznavanje Kosova, a sada govori drugačije, Vučić kaže da se radi o nedoslednosti.

„To je sitnica, šta sve ljudi izgovaraju. Nisu dosledni, mada nije uvek ključno pitanje doslednosti, već i spremnosti da se menjate na bolje, a oni se menjaju na lošije“, rekao je Vučić.

Podsetio je i na to da je ranije osudio tekst u kojem se novinari upoređuju sa psima, dok, međutim, niko nije reagovao na tekst o tome da su „Miloševićevi novinari pušteni s lanca“ i naveo da ima mnogo primera dvostrukih aršina, standarda.

„Baš me briga šta kaže Tadić i drugi. Samo koristim njihove neistine da bi ljudima pokazao sa čime se suočavate. Kaže se da vam Bog daje onoliki teret koliki možete da izdržite. Ja to smatram lakim teretom, a nešto drugo smatram teškim – nagomilanim nacionalnim problemima, a ne ono što je povezano sa pitanjem taštine i sujete“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)