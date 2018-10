Vučić: Erdogan je želeo da se izdvojimo i sami razgovaramo

ISTANBUL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Istanbulu da je sa turksim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom razgovarao o saradnji Srbije i Turske, daljim investicijama, autoputu ka BiH, kao i o Erdoganovoj poseti Srbiji sledeće godine, koja je već dogovorena.

Vučić je danas, na Erdoganov poziv, prisustvovao otvaranju najvećeg aerodroma na svetu, izgrađenom u evropskom delu Istanbula, a kasnije popodne imao je i bilateralni sastanak sa turskim predsednikom.

„Pre svega sam izrazio zahvalnost, jer nisam ni očekivao ovaj bilateralni susret. Bilo je ovde mnogo predsednika, ne samo iz našeg regiona, već i Pakistana, Kirgistana… Erdogan je želeo da se izdvojimo i da sami dugo razgovaramo“, rekao je Vučić novinarima u Istanbulu.

Kako je preneo, razgovarali su o saradnji Srbije i Turske, daljim investicijama, Erdoganovoj poseti našoj zemlji sledeće godine, koju su već dogovorili, kao i o dva kraka autoputa prema BiH i RS.

„Mi ćemo uskoro krenuti da radimo put Novi Pazar – Tutin, to je 19 miliona evra iz našeg budžeta, i turske kompanije će da rade. Pravićemo posebne ugovore sa njima u vezi sa autoputem ka Bosni i Hercegovini što je od izuzetnog značaja za ljude u Mačvi i Podrinju, ali i za žitelje Moravičkog i Zlatiborskog okruga“, rekao je predsednik Srbije.

On je podvukao da je to važno zbog izlaska našeg autoputa do Kotromana, odnosno do Višegrada, čime bismo se mnogo bliže povezali, ne samo sa istiočnim delom RS, već i sa Sarajevom.

Istakao je da je turskom kolegi čestitao na izvanrednom rezultatu i izgradnji novog aerodroma.

„Jedna velika stvar, koju sam znao, a danas sam je čuo po ko zna koji put, a koja je važna, jeste da sve stvari polaze od jednog velikog sna. Ljudi su sanjali i dosanjali da će Turska imati veći aerodrom, nego što je danas najveći u Atlantii čestitao sam na tome“, rekao je Vučić.

On je poručio da će Srbija razvijati prijateljstvo sa Turkom, jer je ono od velikog značaja za zemlju.

Kako je primetio, ne govori se tu o „praznim pričama“, jer ćemo uskoro otvoriti tursku fabriku u Srbiji, u Malom Zvorniku, gde će biti zaposleno 300 ljudi.

„Mislim da 50 godina nije bilo fabrike koja bi dosla u Mali Zvornik“, ukazao je.

Kada se, kaže, tome dodaju Krupanj, Lebane, Žitorađu, gde će uskoro otvoriti jednu tursku afabriku, kao i Vladičin Han – sva mesta koja su na nestajala i propadala – vidi se da su Turci došli u mnogo malih mesta.

„Zato ću svaki put kada dobijem poziv od Erdogana da dođem, da pokažem poštovanje prema Turskoj, jer time činimo dorbu stvar za Srbiju“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)