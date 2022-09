Vucić: Imajte poverenja u svoju državu

NJUJORK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas u Njujorku da je stalno suočen sa pitanjem kada će Srbija uvesti sankcije Rusiji i zamolio građane da imaju poverenje u svoje državno rukovodstvo, čiji predstavnici nisu kukavice već se bore da Srbija izgubi najmanje što mora , a izvuče najviše što može.

Vučić je, u intervjuu Tanjugu, na pitanje da prokomentariše to što su zvaničnici EU vrše veliki pritisak na njega da uvede sankcije Rusiji i pitanje ko je to od njega konkretno tražio, rekao da to stalno čine.

„Meni su rekli u lice. Rekli su pred nas 5 ili 6 koji smo došli sa Zapadnog Balkana. Pola jučerašnjeg sastanka je bilo „kada ćemo sankcije“. Rekao sam razumeo sam poruku, odlično razumeo šta su rekli. Niko nije pretio, niti šta, ali ako je to jedina tema sastanka onda samo čekate šta dolazi posle toga“, rekao je on.

Vučić je naglasio da misli da će, kako se izrazio malo ko da nas trpi,navodeći da su mogli da se vide britanski stavovi prema Rusiji i Kini, da sve ude u pravcu svetskog sukoba, i da je pitanje šta ćemo moći da sačuvamo za sebe.

„Molim ljude da imaju poverenje u svoje državne predstavnike, jer niti smo kukavice, niti ćemo popustiti, već ćemo gledati da izgubimo najmanje što moramo, a izvučemo najviše što možemo. Nijednoj zemlji nije tako teško kao našoj“, rekao je on.

Podsetio je da je u Skupštini bilo predloga da prekinemo odnose sa SAD, i pitao kako da prekinemo odnose sa najvećom silom.

Imali smo i stavove, ne samo da uvedemo sankcije protiv Rusije, već i da šaljemo tenkove. Polako smirite se ljudi, pustite one koji znaju da državu vode i sačuvamo sve što možemo. Neće biti lako. Ali da ne pričam šta sledi oko energenata i hrane. Videćete ne samo u Africi, već i u Evropi nestašicu hrane“, upozorio je on.

Vučić je kazao da će kod nas biti svega dovoljno, i da će uskoro početi razgovori o povećanju penzija i plata, jer imamo mnogo bolje stanje prihoda i rashoda, iako su se rashodi povećali. Prihode su za 147 milijardi veći, od rashoda koji su 42,1 milijardu veći nego do sada.

„Ljudi moraju da razumeju da nije pitanje navijanja uz Plejšteten o već raspada sveta, razaranja kompletne svetske arhitekture, a to nosi posledice i troškove. Ljudi u Srbiji nisu ništa osetili od tog problema. Ali dolaze teška vremena. Daćemo sve od sebe da stavimo teflone da rezonantni zvuk ili doboš koji ide i protiv Srbije zaustavimo“, poručio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.