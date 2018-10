Vučić: Jeremić je uvek negde „iza kulisa“. . .

ISTANBUL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne zna o čemu Vuk Jeremić priča kada kaže da se „iza kulisa“ vode intenzivni razgovori o razgraničenju, ali da je jasno da je reč o čoveku koji sam jeste uglavnom negde „iza kulisa“, jer je ljude sramota da se vide sa njim u javnosti.

„Možda on (Jeremić) zna“, primetio je Vučić ironično i podsetio da je Jeremić isto tako pre dva meseca obelodanio da je „saznao“, valjda isto tako „iza kulisa“, da se ovog 4. novembra održavaju opšti izbori u Srbiji, da se Vučić neće videti sa Angelom Merkel, pa se video posle dva dana, da Vladimir Putin neće da ga primi, pa ga je primio četiri dana posle.

Jeremić, gde god se pojavi, to je, kaže, „iza kulisa“, ne javno, jer ljude je sramota da se sa njim vide negde otvoreno, pa, on, kao, zna šta oni pričaju, ali „iza kulisa“.

„Sa mnom niko ne priča iza kulisa, pričaju otvoreno, ali me niko ništa ne pita, da vam kažem pravo, u poslednjih 20 – 25 dana“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, trebalo je da bude nešto u Briselu u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali da ništa nije najavljeno i da će se tek videti šta će i kada biti.

Povodom Jeremićeve izjave da nije primio „katarske pare“, Vučić je rekao da će biti objavljeno „tačno koji dan, u koji sat i koji minut su mu legle katarske pare“ i koliko je primio para od Hoa, odnosno – pet miliona evra.

„A, i on je sitan lopov u odnosu na Đilasa. . . taj je 25 miliona evra prihoda prijavio. Možete da mislite koliko je ukrao, a pri tome kaže da je dva puta nekoga (Šolaka) video“, dodao je Vucičh.

Kako je rekao, može se zamisliti „koliko ta lopuža para ima“ kada je samo dva puta imao potrebu da vidi čoveka koji mu je kupio zgradu za skoro pet miliona evra.

„Pet miliona evra – sitnica za njega“, kazao je Vučić i dodao da mu je jednu firmu prodao u Bugarskoj, jednu u Srbiji, ukupno nekih 20 – 25 miliona evra, „a možda ga je jednom video“.

Kako je rekao, i to oko Malte je u pravu Đilas, jer to nije on, nego je njegova direktorka napravila firmu sa Šolakom.. .

„Da ne bude on, nego je njegova firma i njegova direktorka…“, kazao je Vučić i upitao da li neko misli da je narod lud i blesav, te da će na kraju da se izračuna ko je šta radio za ljude i ko za sebe.

(Tanjug)