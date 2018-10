Vučić: Nastaviću da poštujem Merkel, bila na vlasti ili ne

ISTANBUL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Istanbulu da nije radostan što nemačka kancelarka Angela Merkel posle 2021. neće nastaviti da se bavi politikom.

„Moram da se borim za Srbiju, ali moram i da kažem jednu ličnu stvar. Merkel je jedna izuzetno moralna osoba. Ne moram uvek s njom da se usaglasim u svemu, ali nisam radostan što ona neće posle 2021. da nastavi da se bavi politikom“, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje da li bi najava povlačenja kancelarke mogla da utiče na poziciju Nemačke u rešavanju pitanja KiM.

On je podvukao da nije readostan zbog najavljenog povlačenja Merkel iz politike, jer misli da će se retko naići na ljude koji su tako i toliko posvećeni, koji drže do svoje reči, kao što je to Merkelova.

„Ja sam neko ko je izuzetno poštuje i to ću nastaviti da radim, bila ona na vlasti ili ne bila“, naglasio je Vučić.

(Tanjug)