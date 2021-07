Vucic: Nastavlja se pritisak na Srbiju i Republiku Srpsku

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nastavlja dalji pritisak na Srbiju i Republiku Srpsku, pokrenut iz Podgorice usvajanjem rezolucije o Srebrenici.

Srbija samo čuva svoje granice i ne interesuje nas nista više osim položaja Srba u drugim državama, poručio je sinoć Vučić.

„Srbija se napada svaki put kada pokazuje dobre rezultate, i zato ponovo postoji ta vrsta kampanje koja stiže i iz Hrvatske i nekih drugih zemalja regiona“, naglasio je predsednik Srbije.

Kako je rekao, vidi se da je bio u pravu kada je kazao da će se nastaviti sa rezolucijama o Srebrenici i daljim pritiscima na Srbiju i Srpsku i na celokupan srpski narod.

„Podgorica je pokrenula to pitanje, Priština nastavila to pitanje, Sarajevo i deo međunarodne zajednice to produžili, a iz Hrvatske stalno stižu takve vrste napada. Sada koriste kao izgovore, ono što je Vulin rekao – srpski svet, ali koliko sam ga razumeo ne u državno pravnom smislu već u smislu zajedništva i narodnog jedinstva. Ne vidim šta bi to nekom bilo sporno“, naglasio je Vučić komentarišući pisanje Jutarnjeg lista o tome kako iza Vulinove ideju o „srpskom sveta“ stoji ustvari Vučićeva ideja Velike Srbije kao platforme za politicku akciju.

Istakao je da je svaki put reagovao porukom da je politika Srbije samo očuvanje njenih granica priznatih od UN.

„I oni su to čuli od mene uvek, ali se prave da nisu. Evo još jednom ću ponoviti – ne interesuju nas tuđe granice osim položaja našeg naroda, ali im to nije dovoljno“, rekao je Vučić i dodao da je to zbog toga što Srbija napreduje brže od drugih.

(Tanjug)

