Vucic: Nemam problem da EU pokazem sporazum iz SAD

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je upoznao izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka sa sporazumom iz Vašingtona, i da nema problem s tim da se pohvali pred predstavnikom Unije, jer je postignuti sporazum dobar za Srbiju.

Vučić je, u izjavi medijima, nakon prvih sastanaka u Briselu, kazao da Evropa vodi dijalog Beogarda i Prištine o svim političkim odnosima, i da smo mi to ranije prihvatili.

„Da li bih to prihvatio 2009? Ne bih, ali to je izglasano u Generalnoj skupštini UN. Nalazimo se na evropskom putu“, podvukao je on.

Vučić je istakao da ti razgovori nisu nikada laki, da se govori o konkretnim stvarima, a da će o detaljima javnsot upoznati kada bude jasno da li su papiri usaglašeni i da li možemo da se dogovorimo.

Za nas je, kaže, značajan dolazak američke agencije za finansiranje (DFC), kao i uspostavljanje « mini Šengena ».

„Mnogi u regionu to predstavljaju kao srpsku hegemoniju, ali to nema veze s tim, već sa bržim protokom roba, fitosanitarnim dokumentima, boljim ekonomskim rezultatima, i većim platama. Za to se zalažemo. Što neko voli da živi u prošlosti i pokušava po svaku cenu da gleda kako će da se suprostavi drugom njihovi su problemi“, poručio je on.

(Tanjug)

