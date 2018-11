Vučić: O čemu sam razgovarao s Merkelovom

PARIZ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Nemačka osuditi politiku rušenja sporazuma CEFTA, odnosno odluku Prištine da poveća porez na robu iz centralne Srbije i BiH.

“Mislim da će Nemci, nedvosmisleno, pokazati svoj odnos prema rušenju sporazuma CEFTE. Ne želim da govorim da je to rezultat današnjeg sastanka (sa Angelom Merkel), već dosledne politike Nemačke. Kao što znam da će biti za nezavisnost Kosova, znam da će osuditi politiku rušenja sporazuma CEFTA”, rekao je Vučić novinarima u Parizu, gde prisustvuje obeležavanju 100. godina od završetka Prvog svetskog rata.

Vučić je rekao da pred Merkelovom nikada ne kuka i ne govori ružne stvari o drugim ljudima, da se ponaša odgovorno i ozbiljno te da zato nije slučajno što se on video sa nemačkom kancelarkom toliko puta.

„To nije slučajno. Ako mislite da je zato što smo isti kao drugi, nije tako“, naveo je Vučić.

Jedino negativno što je rekao Merkelovoj i drugima jeste upravo to da Priština krši CEFTA sporazum.

„Kada imate posla sa ljudima koji su to u stanju da urade, jasno vam je da treba da se plašite šta sledeće mogu da urade. To je jedina sitnica koju sam od drugima negativno rekao. Nisam došao da kukam Merkelovoj, Trampu i Makronu o drugima, to rade nedorasli lideri. Za ovo sam rekao da moraju da objasne o čemu se radi. Ne razumem. Užasno sam uplašen za budućnost jer ne znam šta te glave mogu da urade. Mislim da će Nemačka nevosmisleno pokazati svoj odnos i osuditi rušenju sporazuma CEFTE“, rekao je srpski predsednik.

Vučić je rekao da ne može da razume kako neko može tako neodgovorno da se ponaša u 21. veku.

“Kada ne mogu da razumem šta je u nečijoj glavi, onda sam užasno uplašen za našu budućnost jer je i naša budućnost zavisi od tih takvih glava”, rekao je Vučić.

„Naše je da govorimo o našoj odgovornosti, o tome šta je naš posao. Oni postuju naše ekonomske rezultate izuzetno. To nemačka kancelarka ižuzetno poštuje i danas je to rekla”, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i da Merkelova poštuje sve što je uradio za stabilnost u Srbiji i regionu.

Kaže da i Merkelovoj, Makronu i sve pita „o kojim granicama govore“.

„Janjić i drugi misle na granice nezavisnost Kosova, kao i Merkelova i drugi, a znamo li mi gde su granice kada Rusija, Španija, Nemačka, Srbija, svi govore drugačije“, kaže Vučić.

Ističe da je pozvao na mir kako ne bismo brinuli za bezbednost na KiM.

Merkelovoj je izneo ovaj, kako kaže, racionalni stav, ali su se neki u Srbiji „našli na strni ljotićevske politike“, jer imaju zajednički cilj – da obore Vučića.

„Politika normalne Srbije je politika kompromisa, razumevanja i zaštite nacionalnih interesa. Oni nisu u stanju da poštuju CEFTA sporazum, dakle, miljama smo udaljeni od bilo kakvog sporazuma i dogovora. Ako budemo ikada bliže, obavestiću vas. Formiraju vojsku, vrše progon nad našim ljudima i monasima, tuku Đurića, ne daju ljudima da posete svoja groblja… Pa, mogu li da poštuju takvi ljudi bilo šta – zapitao je predsednik Srbije.

(Tanjug)