Vucic o mladoj poslanici SNS: Takav talenat nisam dugo video

BUDIMPEŠTA – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su mu ponašanje mlade poslanice SNS Nevene Đurić (u emisiji Reč na reč) i histerija tzv. „druge Srbije“ o njenom nastupu, najbolji signal da je u pravu što je u njoj prepoznao talenat kakav, kaže, dugo nije video.

Na pitanje da li je histerija o mladoj poslanici prešla granice, Vučić je odgovorio da nije ni znao da je ona poslanica SNS, a da je u tom sučeljavanju pokazala energiju.

Na konstataciju da hrvatski mediji kažu da joj je on dao podršku, Vučić je odgovorio:

„Jesam, to je dobro. Hrvatski mediji nepogrešivo prepoznaju talenat. Koga oni napadanu možete odmah da ga postavite na pijadestal, da je pametan i radi za interes građana. Tako da je to maloj Neveni do sada najveća čast. Samo neka nastavi tako, to znači da vredi i da su se mnogo nasekirali“, rekao je on.

Video je, kaže, tekstove i u srpskim medijima, u kojima se navodi da je vređala sagovornike.

„Zamislite kako ih je vređala… Šta je veća uvreda, kada kažete da se politički protivnici ponašaju kao derišta, a suštinski su diletanti ili kada nekome 10 puta kažete da laže? Očigledno je šta je veća laž“, rekao je Vučić.

Dodao je da je kriva što je izgovorila reči „vakcinisali smo Đilasa“, već je trebalo da kaže da su vakcine obezbeđene za sve, što bi bila bolja formulacija.

„To jeste naš posao, ali oni su rekli da nismo obezbedili vackine…a, oni se vakcinisali četiri meseca pre mene“, primetio je Vučić.

Svu im je kaže, istinu rekla u lice i imala je hrabrosti da im to kaže.

„Zašto je problem sa tom devojkom? Ona živi politiku, treba još da se obrazuje sazri, da nauči, ali ima srce, hrabrost i enegriju, i ne zarezuje ih dva odsto i zato im smeta“, rekao je Vučić.

Dodao je da celu emisiju nije gledao, već jedan malo deo, ali da mu je Nevena Đurić izmamila osmeh na lice i da takav talenat nije video skoro.

„Ako hoćete da mi kažete da se ne razumem u ovaj posao, onda…Pokazala je energiju, posvećenost, želju da se bori. Obično u strankama žele komformistički pristup. Ja to neću. Hoću ljude koji neće da plaćaju reket, da se bore, da ne beže od udaraca, ali da ih uzvrate na častan način. Da imaju snagu, volju da guraju napred“, rekao je Vučić.

Zato su mu, kaže, ponašanje poslanice i histerija tzv. „druge Srbije“ bili najbolji signal koliko u pravu kada kaže da takav talenat nije dugo video.

Dodao je da zna kroz šta ona sada prolazi i da se zato bori za nju.

(Tanjug)

