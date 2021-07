Vucic: Rade sve da bi oslabili Srbe i obezbedli nezavisno Kos

SKOPLJE – Oni žele Srbe koji su odani Prištini, ali ti Srbi ne smeju da slušaju Beograd, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom autorskog teksta Kita Klarenberga za „Raša Tudej“ u kojem otkriva da Velika Britanija učestvuje u projektu „Jačanje pozitivnog mira na Kosovu i u Srbiji“, vrednom 5 miliona funti, a čiji je cilj da se između 2020. i 2022. poveća podrška Srba vladi u Prištini,

„Oni to već dugo rade. Imamo tako uvođenje mladih Srba u kosovsku vojsku, njihov KBS. I to uz različite vrste pritisaka, donacija“, rekao je on.

Vučić je kazao da bi Priština želela da ne postoji Srpska lista i Beogard na Kosovu.

„Kazaće da Srbi ne smetajuu, ali ne smetaju samo oni odani Prištini, a smetaju oni koji su okrenuti ka Beogradu. Oni to rade na različite načine, i to je smisao ideje Aljbina Kurtija, koji je rekao da neće Srpsku listu, koji hoće Radu Trajković i Petkovića.Ali problem je što nisu mogli da dobiju ni dva odsto glasova“, objasnio je on.

Naveo je i da se u knjizi Dušana Batakovića govori o tome, te da pogledom u autrougarske arhive može videti kako su 1899/1900 držali naše igumane u pojedinim manastirima pod kontrolom njihovih službi.

„Sve će da pokušavaju. Danas to nije slučaj. Naši monasi i sveštenici se drže izvanredno na KiM…To je njihova nakana, namera kao što su uvek na Drinu dovodili sve one koji bi se suprostavljali ideji srpskog približavanja ili ujedinjenja. To su politike koje traju“, naglašava Vučić.

Protiv toga je, kaže, moguće j boriti se samo nacionalnim jedinstvom, zajedničkim naporima.

Međutim, ukazao je da nije uvek lako reagovati kada novac dolazi spolja.

„Kako je strankama koje nisu dobile milione evra od spolja da se bore protiv onih koje dobijaju, a koje ne kažu čije interese štite. Ulažu pare, jer žele da obezbede nezavisno Kosovo, da Srbi budu slabiji“, poručio je on.

Mi smo mali i slabi, a oni su prava imperija, ali u Vranje se kaže:“ 88. je minut, Zare ulazi, ne se znaje ko će pobedi.. naše je da se borimo, borićemo se i pobedićemo“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.