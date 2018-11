Vučić: Razumeo sam poruku SPC, ali ne menjam mišljenje

HELSINKI – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je razumeo poruku Srpske pravoslavne crkve o kosovskom pitanju, ali da ona neće promeniti njegovo mišljenje.

Vučić je novinarima u Helsinkiju, komentarišući stavove SPC da se suverenitet Srbije na KiM ni po koju cenu ne može dovesti pod znak pitanja i na svaki način mora očuvati, rekao da je dobro shvata da su državi vezane ruke.

„Razumeo sam poruku, ali to neće promeniti moje mišljenje, iako itekako dobro shvatam da su državi apsolutno vezane ruke i da ne možete ništa da uradite, sem da slušate ideje koje su mnogo toga lošeg donele našoj zemlji“, rekao je Vučić.

On je rekao da su za njega ljudi i njihova bezbednost i sigurnost najvažniji.

„Ako neko kaže da mi treba da imamo puni suverentitet, znači da treba da uvodimo vojsku, policiju, da kontrolišemo Kačanik, Štimlje, Glogovac i Srbicu jer to je značenje tih reči. Ja se plašim da je to suviše neodgovorno i da bi koštalo Srbiju toga da izgubimo još tri miliona ljudi koji bi napustili našu zemlju“, rekao je Vučić i dodao da sa tim neće da se kocka.

Predsednik je istakao da nikada ni na koji način nije uvredio bilo koga u crkvi i da ga pogađa njihovo loše mešanje u politiku.

„Ne mogu da kažem da sam fanatični vernik, ali sam vernik srpske crkve i njihovo loše mešanje u politiku naravo da me pogađa, ali ja ću samo jedan njihov argument da analiziram i neću da im odgovoram na način na koji se neki od crkvenih velikodostojnika obračunavaju sa mnom i sa ljudima koji misle drugačije od njih“, rekao je Vučić i nastavio:

„Kažete da čuvamo puni suverenitet. Moje pitanje za vas je – a koji suverenitet? Znate li šta čini suverenitet, znate li šta čini jednu državu? Teritorija, narod, vojska, policija…a šta od toga mi imamo na KiM“?

Vučić je upitao jesmo li imali puni suverenitet i 1981. i 1991. godine i šta nam je ostalo od onoga što smo imali posle 1999. godine.

„Šta nam je ostalo posle priznanja nezavisnosti? Gde nam je vojska na KiM, gde nam je policija, gde nam je narod? Koju teritoriju kontrolišemo mi? Kako i šta da čuvamo“, upitao je Vučić.

Naveo je da Srbija na KiM ima formalni teritorijalni integritet i šest do sedam odsto ljudi na KiM o kojima država mora da brine.

Kako je dodao, ono što će svakako da radi to je da će da čuva srpski narod na KiM i da mu pomaže.

„Time što ćete se truditi da jasno pokažete da ne želite bilo kakav kompromis, ni po koju cenu i nikada plašim se da nećemo imati oko čega kompromise da pravimo jer nas je neodgovorna politika dovela u takvu situaciju“, rekao je predsednik Srbije.

Vučić je SPC poželeo sve najbolje i uspešne sabore i dodao da ne može da se saglasi sa njihovim stavovima.

„Ali oni su mnogo moćniji od mene. Ja uostalom ne mogu ni na koga da bacim anatemu kao što su neki od njih na mene već nekoliko puta bacali. Samo razmišljam o tome šta je važno za budućnost i šta će da očuva naš narod“, rekao je Vučić.

On je crkvene velikodostojnike upitao šta neki od njih rade sa onima koji su postavili „granice između Srba i Srba“ i što se slikaju sa onima koji su postavili granice na Jarinju i Brnjaku.

„Što to radite, što se ne izvinite srpskoj javnosti za to? Sa onima koji su srušili i ono malo suvereniteta što smo imali 2009. i 2010. godine. Što se slikate sa onima koji su vam doneli presudu Međunarodnog suda pravde protiv Srbije? Što ste za njih? Biće da to nema mnogo veze sa KiM i sa interesima našeg naroda već sa nekim drugim intersima. Što volite Čekua, Tačija, što se sa njima slikate, što podržavate formiranje njihove vojske? To rade vaši velikodostojnici, ne ja, pa vam smeta komrpomis…“, rekao je Vučić.

SPC je u saopštenju sa vanrednog zasedanja navela da ne podržava zamrznuti konflikt na KiM i da se zalaže za nastavak dijaloga, kao i da postoji zabrinutost zbog navodnog razgraničenja.

Navode i da se suverenitet i integriret Srbije na KiM ni po koju cenu ne može dovesti pod znak pitanja i apeluju na državne predstavike da umesto na traženju što bržeg sporazuma sa Prištinom, više pažnje posvete izgradnji državne i nacionane platforme u čijoj bi pripremi učestvovali svi relevantni društveni činioci.

Za SPC, kako se ističe, Kosovo i Metohija nikada nije bilo, niti može biti samo političko pitanje za čije rešavanja monopol imaju isključivo državni organi.

(Tanjug)