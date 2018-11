Vučić: Toplo gostoprimstvo bugarskih domaćina

VARNA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim u Varni, gde učestvuje na Samitu kvadrilaterale Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije.

Posle sastanka sa Borisovim, Vučić je izneo svoje utiske.

„Po drugi put sam naišao na toplo gostoprimstvo naših bugarskih domaćina u ovoj divnoj rezidenciji. Ovo je zaista najbolje mesto za plodonosne razgovore koje smo do sada imali. Nadam se da ćemo ovde ponovo doći, i da će to biti i češće. To bi, u svakom slučaju, osnažilo naše veze i poboljšalo naše istinsko prijateljstvo“, napisao je Vučić u knjigu utisaka.

Sastanku Samita kvadrilaterale prisustvuju i predsednici vlada Rumunije Vjorika Danćila i Grčke Aleksis Cipras.

(Tanjug)