Vucic: U laži su kratke noge

BLED – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ne nervira mnogo što je često na naslovnim stranama pojedinih medija, već da ga pogađaju samo napadi na porodicu, dodajući da je to što je na naslovnim stranama nekih medija pokazatelj da radi dobro za Srbiju.

“Radujem se što sam noćna mora tajkunima. Kada su 2014. godine lagali za iskopavanje vode iz Kolubare, to me tada pogodilo. A, onda sam shvatio da mogu da radim i najbolje na svetu… ”, rekao je Vučić i dodao da ga je to tada pogodilo, ali je shvatio da je to politka i da će se to nastaviti.

Ja živim za Srbiju 24 sata, rekao je.

“Shvatio sam da će nastaviti da lažu, jer im je to interes i posle toga se sekiram manje. Čak mi je negde i drago što sam im noćna mora i ne inteeresuje me šta govore. Pogodi me samo kada mi diraju porodicu iz čista mira”, rekao je Vučić.

Smeta mu, kaže, i kada primeti da ljudi ne vide šta je sve urađeno i koliki je pomak, a on je, dodaje, ogroman.

“Nije uporedivo stanje u sportu, kulturi, zdravstvu, u prugama, putevima, platama, penzijama… u broju muzeja, čak u ekološkim pokretima. Pa, onda kažete da nije tačno. Pa, nismo svi slepi”, rekao je Vučić.

U tom konteksu, odbacio je tvrdnje pojedinih ekonomista u jednom dnevnom listu da penzioneri „gube trku“ sa cenom potrošačke krope, kao i podatke o kretanju plata i penzija.

“Kakvu su prevaru pokušali da izvedu, pokušali su da nađu ugao da napadnu ekonomske rezultate”, rekao je Vučić i pokazao zvanične podatke RZS.

“Kažu potrošačka korpa 2010. bila je gotovo samo jedna plata, ali sve su to zasnovali na lažnim podacima”, rekao je Vučić.

Kaže, u tekstu je navedeno da je prosečan iznos potrošačke korpe za decembar 2010. godine 39.799 dinara, što, navodi, nije tačno, jer je iznos bio 52.701 dinar.

“Slagali su za 25 odsto, nemaju obraza. Ne za malo, za 25 odsto. Šta onda još da dodam. Ni iznos minimalne potrošačke korpe za decembar 2010.nije tačan, jer nije 25.400 dinara, kako su naveli, nego 27.800. Svaki broj su slagali”, rekao je Vučić.

To je, kaže, zato što oni žive u lažima koje produkuju svaki dan pa u njih počinju da veruju.

“Ali, u laži su kratke noge, ovo su zvanični podaci Zavoda za statistiku, ali baš ih briga za podatke sutra sledi nova laž”, rekao je Vučić.

