Vučić: U životu se nisam ni video, ni čuo sa Haradinajem

NIKOZIJA – Nikada u životu nisam video, niti sam se čuo sa Ramušem Haradinajem, a da jesam, sve službe sveta bi imale taj podatak i toliko o celoj priči, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarištući tvit Vuka Jeremića.

„Ja nikad u životu nisam video, niti se čuo sa Haradinajem. Toliko o celoj priči“, rekao je Vučić novinarima u Nikoziji, komentarišući Jeremićeve navode da „Haradinaj, iako je ubica nije slagao u tekstu u Vašington postu“.

Vučić je rekao da je Haradinaja video samo u Haškom tribunali, i to kada je posećivao Šešelja, pre 12 godina, a i tada ga je video samo kako šeta po zatvorskom krugu, a da sa njim nije razmenio ni dobar dan.

„Šta dalje da vam pričam. Nikad ga nisam čuo, ni video, sve šlužbe bi imale taj podatak. Nikada se nije desilo…I šta sad treba – da odgovaram na to što je rekao da sam bitanga izdajnička, ili na još teže uvrede drugih, na psovke…“, rekao je predsednik.

Ne želi, kaže, da govori o histeriji i agresiji koja postoji kod nekih u našoj zemlji.

Upitan za današnju situaciju između Dragana Đilasa i Gorana Vesića u Skupštini Beograda, Vučić je rekao da to nije prvi put i da ga ne čudi Đilasovo ponašanje.

„Nije to ništa čudno, oni su tukli ljude u Kaluđerici, Sopotu… To su ljudi koji su odbili da se na dnevnom redu nađe osuda onih koji su pretili silovanjem premijerki, pretili vešanjem meni i njoj…Kod njih je normalno da pozivate na silovanje, vešanje i da bijete ljude, da ćutite kada ubijete političke protivnike“, rekao je Vučić.

Sve je to, kaže, za njih normalno, a od sebe će da prave heroje, pa makar državni organi obavili sve u skladu sa zakonom, na najčistiji način, pohvatali počinioce ukoliko je neko od njihovih ljudi napadnut.

„Ali, to mi je manji problem. Mali su to problemi, imajući u vidu one koji su nas snašli, posebno na KiM i molim narod na KiM da bude ujedinjeniji i jedinstveniji nego ikada, da se bore za svoja prava, a mi ćemo biti uz njih i zajedno sa njima, i kada bude teže“, rekao je Vučić.

Poruka za ljude u Srbiji je, kaže, da moramo svi da se ujedinimo kao narod.

(Tanjug)