VUčiuć: Svi bi da nam naplate nešto. . .

NIKOZIJA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da svi danas svoj identitet pokušavaju da grade i da ga održavaju na nekakvoj krivici Srbije i tako što pričaju najgore o Srbiji.

On je, povodom pokušaja da se u crnogorskoj skupštini menja istorija, primetio da je Srbija danas svima kriva.

„Samo čekam još da u Makedoniji pokrenu onu icijativu da je Srbija počinila genocid i taman onda da sve vidimo. Ništa od toga nije niti vaša, niti moja generacija kriva i zaslužna, ali svi misle da bi danas mogli nešto da nam naplate“, rekao je predsednik.

On je, na pitanje novinara,m rekao da to što je jedan poslanik u CG parlamentu rekao da bi bacio bombu na njega, rekao da je to najmanji problem, iza kojeg ne sme da se sakrije sustina, a to je da svi nešto prebacuju Srbiji i na njenoj krivici grade svoje identitete.

On je naglasio da Srbi danas moraju da se ujedine u odbrani prava na postojanje, ali ne kako to rade Edi Rama i Ramuš Haradinaj, već da se ujedine u ljubavi prema Srbiji, prema srpskom narodu i očuvanju jezika, kulture.

„Zato pozivam građane Srbije, i ne samo Srbe, da budemo ujedinjeni u borbi da sačuvamo ono što je naše, da odbranimo naš ponos i dostojanstvo. Nije nama dostojanstvo oduzeo ni sarajevski sud ni podgorička skupštuina, to možemo da uradimo samo mi, ali to nismo uradili“, naglasio je Vučić.

Dodaje da je zbog toga ponosan na narod u Srbiji, da će se Srbija i dalje držati dostojanstveno i da će po svaku cenu nastojati da sačuva mir.

„Oni neka udaraju po Srbiji. Pleća Srbije su dovoljno široka da to izdrže. Mi po njima nećemo“, kazao je Vučić.

(Tanjug)