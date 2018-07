Zagledajte se dublje: šta Vam kažu Trampove oči?

Insistiranje Bele kuće da je Rusija i dalje pretnja po SAD kosi se sa komentarima Donalda Trampa.

Iz ovoga bi se moglo zaključiti da se američki predsednik baš i ne slaže sa obaveštajnom službom svoje zemlje jer je na pitanje da li su američki izbori i dalje na meti Rusije odgovorio sa „ne“. Ne bi li donekle ublažila ova mimoilaženja, sekretarka za štampu Bele kuće Sara Sanders kazala je da je Tramp na mnoga pitanja odgovorio sa „ne“.

„Predsednik i njegova administracija veoma naporno rade da onemoguće rusko mešanje u izbore kao što je to bio slučaj ranije“, kazala je Sanders. Samo nekoliko sati ranije reporterka Ej-Bi-Si-NJuza Sesilija Vega pitala je predsednika da li Rusija i dalje cilja na američke izbore, a on joj je nakon rukovanja odgovorio: „Hvala vam mnogo, ne“. Na njeno insistiranje: “Ne? Ne verujete da bi to bio slučaj“, on je opet odgovorio odrečno. Kasnije je Vega na svom Tviteru nalogu pokušala da pojasni predsednikov odgovor. Napisala je da ju je Tramp direktno gledao u oči kada joj je odgovorio negativno.

Kako god, ovakav odgovor Trampa dovodi ga u koliziju sa Nacionalnom obaveštajnom službom koja tvrdi da se Rusija već drugi put meša u američke izbore. Šef Nacionalne obaveštajne službe Den Kouts kazao je u ponedeljak da je Rusija umešana u „tekuće, prodorne napore kako bi potkopali našu demokratiju“. Još je u februaru pred kongresnim komitetom ukazao da je već video dokaze da Rusi „ciljaju na parlamentarne izbore u novembru“.

Podrška nepromenjena

Ovonedeljno istraživanje Rojtersa i Ipsosa pokazuje da uprkos lavini medijskih kritika samit Trampa i Putina u Helsinkiju nije imao većeg uticaja na broj građana koji podržavaju američkog predsednika. Ukupno 42 odsto registrovanih birača odobrava ono što Tramp radi, što je u skladu sa dosadašnjim prosečnim vrednostima. Više od 71 odsto republikanaca odobrava njegov odnos prema Rusiji, dok je kod demokrata taj procenat svega 14 odsto.

