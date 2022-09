Zaharova: SAD raspaljuju gasnu krizu u Evropi

VLADIVOSTOK – Portparol ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Sjedinjene Američke Države „raspaljuju krizu“ u snabdevanju gasom u Evropi, tako što guraju evropske lidere da naprave poguban korak i prekinu ekonomsku i energetsku saradnju sa Rusijom.

Na pitanje Rojtersa šta treba da se dogodi da bi Severni tok 1 gasovoda ponovo počeo da radi, Zaharova je istakla da je to pitanje na koje odgovor znaju i deca, a to je da oni koji su to započeli, moraju i da završe.

„Uticaj Vašingtona u Evropi je preovladao“, ukazala je Zaharova na marginama Istočnoevropskog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Sad i EU optužili su Rusiju za energetsku ucenu nakon što je Moskva redukovala isporuke gasa za Evropu.

Evropa je suočena sa do sada najvećom krizom u snabdevanju gasom, povećanjem cena energenata a Nmeačka razmatra ograničenje potrošnje.

Rusija je saopštila da postoje tehnički problemi na gasovodu Severni tok 1.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.