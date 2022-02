Zaharova: To što Kijev radi u Donbasu je genocid

MOSKVA – Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je to što se događa u Donbasu genocid od strane Kijeva.

„A sada zapadni partneri dozvoljavaju sebi da sumnjaju u to da situacija tamo nije onakva kakva mi govorimo da jeste, da tamo nema masovnih grobnica, da to može biti lažna vest, da tamo situacija nije nalik na genocid. Ne, to zaista nije nalik na genocid, to jeste genocid, prirodni“, izjavila je Zaharova za televiziju NTV, prenosi Sputnjik.

„Možda ne u takvom obimu kao u Africi, ali zar treba da operišemo kvantitativnim parametrima ako sedam godina ginu deca, žene, civilno stanovništvo, kada ljudi uopšte ne znaju šta je miran život, kada je za njih zvuk granate nešto sasvim normalno“, navela je Zaharova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.