Zastave na pola koplja zbog smrti gradonačelnika Gdanjska

VARŠAVA – Zastave su spuštene na pola koplja i ljudi se upisuju u knjige žzalosti u opštinskim zgradama širom Poljske i u diplomatskim misijama u inostrastvu a nacija žali zbog smrti popularnog gradonačelnika Gradnjska Pavela Adamovica.

U Gdanjsku ljudi su postavili cveće i sveće i upisuju se u knjigu žalosti u gradskoj opštini, gde je Adamovic bio gradonačelnik od 1998. godine, preneo je AP.

U prestonici Varšavi premijer Mateuš Moravicki i članovi kabineta održali su minut ćutanja u čast Adamovica pre nedeljnog sastanka.

U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Joakim Brudzinski izjavio je da je policija uhapsila tri osobe koje su pozvale na još ubistava nakon ubistva Adamovica, koji je juče izboden nožem tokom humanitarnog događaja.

Napadač je ubo nožem Adamovica tri puta u srce i stomak dok je preksinoć bio na sceni tokom humanitarnog događaja.

On je potom rekao okupljenima da je to uradio u znak osvete protiv opozicione Građanske plarforme, koja je bila na vlasti kada je on bio u zatvoru 2013. zbog pljački banaka.

Adamovic je dugo godina bio član Građanske platforme, ali je napustio tu stranku 2015.

Zvaničnici su identifikovali napadača kao 27-godišnjeg Stefana V. iz Gdanjska, koji je napustio zatvor u decembru nakon što je odslužio više od pet godina zatvorske kazne zbog pljački banaka.

Pravosudni zvaničnici su naveli da mu je potreban psihijatrijski pregled i da je psihijatar pomagao tokom njegovog jučerašnjeg ispitivanja.

(Tanjug)