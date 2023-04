Završen prvi dan uvodnih izlaganja odbrane Tačija i ostalih

HAG – U Specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu danas je završen prvi dan iznošenja uvodnih izlaganja branilaca nekadašnjih vođa tzv. OVK Hašima Tačija (53), Redžepa Seljimija (50), Kadrija Veseljija (54) i Jakupa Krasnisćija (70).

Tači je negirao optužbe tužilaštva, navodeći da nije kriv ni za jednu optužbi za koju se tereti optužnicom. On je izneo tvrdnju i da nije bilo trgovine organima niti da je postojala „žuta kuća“, kao i da nije istina ono što se pripisuje tzv. OVK.

Prema Tačijevim rečima, „narod Kosova“ nije želeo rat već mir, a rat im je bio nametnut. On je rekao da su znali da bez pomoći međunarodne zajednice, a posebno SAD, neće moći da budu, kako je rekao, slobodni i nezavisni.

Tačijevi branioci, su pre toga negirali sve optužbe koje je iznelo Specijalno tužilaštvo tvrdeći da za njih nema dovoljno dokaza, a najavili su i da će osporiti pouzdanost svedoka.

Gregori Kiho, jedan od Tačijevih branilaca je rekao da Tači nije negirao da su počinjeni ratni zločini, već da ih je počilo rukovodstvo tzv. OVK, tvrdeći i da Tači nije imao nikakvu odgovornost u tzv. OVK već da je najmoćniji bio Adem Demaći.

Seljimi je danas takođe rekao da nije kriv tvrdeći da optužbe protiv njega nisu zasnovane na istinitim činjenicama i argumentima.

On je rekao da je bio pripadnik tzv. OVK , a da su posle ubistva njihovog komandanta Adema Jašarija imali dve opcije „da se bore do smrti ili da se bore do pobede“.

Rekao je da očekuje od suda da na kraju odluči da je nevin, te da će se u „svoju zemlju“ vratiti kao slobodan čovek.

Seljimijev advokat tvrdi da je teorija tužilaštva inkoherentna u samoj srži, navodeći da nema dokaza da je Seljimi naredio da se počine neka krivična dela.

Dodao je da je tužilaštvo „nastoji da Seljimija i ostale optužene učini odgovornim za sve što se dešavalo na KiM, pa i u delovima Albanije, za period koji se navodi u optužnici“.

Branilac Veseljija tvrdi da tužilaštvo nema dokaze, niti dokument na kojem je njegov potpis, a koji ukazuje da je on počinio krivična dela za koja se tereti.

Advokat je naveo da je Veselji bio načelnik za obaveštajne poslove u tzv. OVK i da je njegov zadatak bio na međunarodnom nivou zbog čega je često putovao i uglavnom bio van tzv. Kosova u periodu za koji je optužen, te smatra da bi trebalo da bude oslobođen optužbi.

Sutra će uvodna izlaganjaimati odbrana Krasnićija, dok je za 11. april zakazano izvođenje dokaza tužilaštva, uključujući prve svedoke.

Tužilaštvo je ranije navelo da će tokom ovog postupka biti ispitano 312 svedoka i da im je za to potrebno oko 545 radnih sati.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne i zločine protiv čovečnosti počinjena u 42 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i Metohiji i u Albaniji nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno.

Optuženi su da su ljude neosnovano lišavali slobode, mučili i ubijali, a za te zločine im preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici tzv. OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv tzv. OVK.

