Zelenski optužio Evropljane da ucenjuju Ukrajinu da otvori naftovod Družba

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je evropske saveznike da ucenjuju Kijev da ponovo otvori naftovod Družba, koji preko ukrajinske teritorije prevozi rusku naftu u Mađarsku i Slovačku.

On je rekao da bi ponovno uspostavljanje dotoka ruske nafte preko Ukrajine u Evropsku uniju bilo jednako ukidanju ekonomskih sankcija Moskvi, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ukrajina tvrdi da je naftovod Družba iz sovjetske ere oštećen u ruskim vazdušnim udarima u januaru i da još nije popravljen.

Mađarska zavisi od ruske energije i blokira uvođenje novih EU sankcija Moskvi i zajam EU od 90 milijardi evra Ukrajini dok se ponovo ne otvori taj naftovod, tvrdeći da Ukrajina namerno ne dozvoljava njegovo otvaranje.

Mađarski premijer Viktor Orban je kao ključno pitanje predstojećih parlamentarnih izbora u aprilu stavio neprijateljstvo s Ukrajinom zbog blokiranja tog naftovoda.

EU je pozvala Zelenskog da brzo popravi naftovod i traži od njega da prihvati međunarodne inspektore da procene štetu. Neki EU zvaničnici strahuju da bi otpor Zelenskog mogao da pomogne Orbanu da pobedi na izborima.

U razgovoru sa novinarima u Kijevu, uključujući i Bi-Bi-Si (BBC) Zelenski je rekao da se jednostavno protivi principu da se dozvoli ruskoj nafti tranzit preko Ukrajine dok EU zabranjuje da se ona prodaje drugde.

„Ili prodajemo rusku naftu ili ne. Zašto me (EU) primorava da povratim Družbu. Kako je to različito od ukidanja sankcija Rusima. Zašto možemo u jednom slučaju da kažemo SAD-u da se protivimo ukidanju sankcija, a u drugom da primoramo Ukrajinu da nastavi tranzit nafte preko Družbe – i političku cenu koja zapravo plaća za antievropske politike“, rekao je Zelenski.

Zelenski je to izjavio u trenutku kada su SAD privremeno ukinule sankcije drugim zemljama za kupovinu ruske nafte da bi ublažile teškoće u snabdevanju energentima izazvane američko-izraelskim ratom sa Iranom. Taj potez je naišao na kritiku više evropskih lidera.

„Ako smo odlučili da vratimo ruske naftne isporuke onda hoću da znaju da sam ja protiv toga. I nema potrebe da se ja optužujem da blokiram bilo šta. Ja ga ne blokiram“, rekao je Zelenski.

On je dodao da otvoreno kaže da je protiv toga, ali ako je uslovljen da otvori naftovod ili Ukrajina neće dobiti oružje, onda je, kako dodaje, nemoćan oko tog pitanja.

„Rekao sam našim prijateljima u Evropi da se to zove ucena“, rekao je Zelenski.

On je dodao da je EU odluku da se Ukrajini da zajam od 90 milijardi evra usvojilo svih 27 zemalja članica i da mora biti primenjena.

SAD su uvele 30-odnevnu suspenziju sankcija za rusku naftu koja se već nalazi u tankerima na moru. Zelenski je rekao da ne podržava ublažavanje politike sankcija, i da veruje da ukidanje sankcija Rusiji neće pomoći svetu, već će samo Rusiji.

Privremena suspenzija sankcija treba da traje do 11. aprila, prema američkom ministru privrede Skotu Besentu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com