Zelenski: Pomoć Poljske i Litvanije u tenkovima može biti primer za druge zemlje

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da vojna pomoć u tenkovima koju su najavile Poljska i Litvanija može značiti da će i druge zemlje slediti njihov primer.

„Poljska i Litvanija mogu strateški započeti korake u vezi sa dobijanjem tenkova za Ukrajinu“, rekao je Zelenski za poljsku državnu televiziju TVP Info nakon što je poljski predsednik Andžej Duda najavio da će Varšava poslati Kijevu „leopard“ tenkove.

Duda je u sredu posle sastanka sa predsednikom Litvanije Gitanasom Nausedom u Lavovu najavio da će Poljska isporučiti tenkove „leopard“ nemačke proizvodnje u Ukrajinu, dok je Nauseda rekao da će Litvanija isporučiti protivvazdušno oružje i municiju, podseća Rojters.

Poljska je ranije objavila da planira da isporuči 10 borbenih tenkova „leopard 2“ u Ukrajinu.

Ukrajina je do sada dobila veliku vojnu pomoć od brojnih zapadnih zemalja, najviše od SAD, Velike Britanije i Nemačke, ali do sada nije bilo isporuka tenkova, iako je Kijev to tražio.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.