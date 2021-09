Zelimo u EU ali nećemo kvariti odnose sa Rusijom i Kinom

BEČ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je, u intervjuu austrijskoj državnoj televiziji ORF, da Srbija želi da postane članica EU, ali da neće zbog toga kvariti odnose sa Rusijom I Kinom.

Upitan za evropski put Srbije, Vučić je rekao da zna da ne zavisi sve od nas.

“Na nedavnom sastanku šefova diplomatija konstatovano je da je Srbija napredovala i po pitanju vladavine prava. Za nas je važno da smo iskreno na evropskom putu“, poručio je on.

ORF je ukazao da se u Srbiji održavaju ekološki protesti, da se pojedini građani protive Rio Tintu I da je gorela deponija u Vinči, a predsednik Srbije ukazao je da u okviru “Programa 2025” postoji čitav niz projekata iz ove oblasti.

Naveo je da će više od 120 opština biti priključeno na kanalizaciju.

„Za Austriju je to možda nezamislivo, ali čak jedna trećina Beograda nema kanalizaciju. U svim gradovima ćemo ugraditi prečišćivače otpadnih voda, i uklonićemo azbestne cevi u vodovodu. Sve to ćemo učiniti, ali neću učestvovati u deindustrijalizaciji Srbije“, poručio je on.

Kada je reč o vakcinaciji, ORF konstatuje da je Srbija bila prva po raspoloživosti vakcina, ali da je već mesecima suočena sa protivljenjem vaknaciji.

“To je očigledno univerzalni problem, a ne samo problem jedne zemlje. Zašto je to tako, ne razumem. Ali, teorije zavere i negativne poruke prolaze očigledno bolje nego pozitivne. Uzrok su i društvene mreže, ali i činjenica da ljudi svoje slobode vide u neozbiljnim stavovima“, zaključio je predsednik Srbije.

(Tanjug)

