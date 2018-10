Trese se Grčka: Jak zemljotres južno od Zakintosa

ATINA – Snažan zemljotres, jačine najmanje 6,4 stepena, pogodio je rano jutros područje južno od grčkog ostrva Zakintosa, a za sada nema podataka o pričinjenoj šteti i eventualnim žrtvama.

Tri osobe su prebačene u bolnicu, a izdato je upozorenje na cunami, javlja Rojters.

Grčki Zavod za geodinamiku saopštio je da je potres jačine 6,4 stepena, koji je registrovan u 01:54 sati po lokalnom vremenu, pogodio oblast oko 50 kilometara južno od Zakintosa, nakon čega je usledio niz umerenih naknadnih potresa.

I Američki geološki zavod (USGS) i Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) procenili su jačinu zemljotresa na 6,8 stepeni.

Potres se osetio i u Grčkoj, pa čak i u Italiji, Malti, Albaniji i Libiji.

Epicentar je registrovan u Jonskom moru, oko 130 kilometara jugozapadno od Patrasa na Peoloponezu, svega 14 kilometara ispod morskog dna, navodi USGS.

Zemljotres se naročito osetio na Zakintosu, gde je potom nakratko nestala struja.

Zvaničnik vatrogasne brigade u Atini saopštio je da, za sada, nema podataka o šteti niti eventualnim žrtvama.

Međutim, portparol grčke službe civilne zaštite rekao je britanskoj agenciji da su tri osobe prebačene u bolnicu, od kojih su dve lakše povređene.

Lokalnski novinski sajtovi navode da je oštećen manastir iz 15. veka u oblasti Strofades na Zakintosu.

Lakša oštećenja pretrpela je i luka Zakintos, u blizini epicentra.

„Nismo bili u kontaktu s lokalnim vlastima pa ne znamo gde su tačno oštećenja“, rekao je portparol Spiros Georgiju, dodavši da su napori fokusirani na sela sa starim građevinama.

Italijanski list „Mesađero“ na svom sajtu navodi da se zemljotres osetio i u južnoj Italiji, stotinama kilometara pd epicentra.

Vatrogasci na Siciliji, u Kalabriji i Pulji primili su hiljade telefonskih poziva kako bi pružili informacije o potresu.

Neimenovani zvaničnik je potvrdio da je izdato upozorenje na cunami.

Evropska agencija za zemljotrese EMSC na Tviteru je objavila da je zabeležen blagi porast nivoa mora od oko 20 centimetara, ali napominje da bi na lokalnom nivou porast mogao biti i veći.

Očevidac iz Katastarija u Grčkoj, 36 kilometara od epicentra, napisao je na sajtu EMSC da je potres bio snažan i da su predmeti padali sa polica.

Grčka leži na dvema tektonskim poločama i podložna je zemljotresima, podseća Rojters.

Magnitude 6.8 earthquake Greece, Italy, Libya, and Albania 43 km from Zakinthos · 1:54 AM

Not close but felt strong enough to make me leave house pic.twitter.com/I5kQxaFOjB

— metacode (@metacode) October 26, 2018