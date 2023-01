Zvaničnici EU: Srbija članica do 2030. ako uveri članice Unije da to zaista želi

Srbiji bi do 2030. mogla biti otvorena vrata za članstvo u Evropskoj uniji, ako bi sprovela još dosta preostalih evropskih reformi i uz obostranu korist uredila odnose s Prištinom, a to znači da se članice Unije osvedoče da Beograd to zaista želi i radi, što zasad nije slučaj.

To su agenciji Beta u Briselu rekli zvaničnici EU upućeni u pregovore o članstvu sa Srbijom i nastojanja Unije i SAD da se, naglasili su, „bezuslovno prekinu sve krize i zaoštravanja i da se kroz dijalog Beograd-Priština dodje do prihvatljive i jasno ostvarive normalizacije odnosa, jer jedino to otvara put ka Evropskoj uniji“.

Na opasku Bete da su srpske vlasti postavile „crvene linije“ za pregovore o evropskom, odnosno nemačko-francuskom predlogu za sporazum Beograd-Priština, dok kosovski premijer i dalje odlučno odbija da primeni potpisani sporazum o Zajednici srpskih opština(ZSO), funkcioneri u Briselu su uzvratili pitanjem „Kuda bi u današnjoj geopolitičkoj situaciji Srbija i Kosovo uopšte mogli da idu?“.

Na pitanje da li to znači da EU i SAD traže da se uporedo utvrdi kako sprovesti sporazum o ZSO i ujedno pregovara o „evropskom, nemačko-francuskom planu“, odgovor je glasio da obe strane moraju da dokažu da je kraj svakom zaoštravanju na Kosovu i da “ hitno krene u suštinsku obnovu dijaloga“.

Kroz dijalog bi rešavanjem jednog po jednog pitanja trebalo da se Beograd i Priština približe sveobuhvatnom rešenju za uredjenje odnosa, „uz sprovodjenje svega dosad dogovorenog“.

To znači da se odmah krene u sprovodjenje sporazuma o Zajednici srpskih opština, jer je to uslov svih uslova zato što je medjunarodno utanačen sporazum, prihvaćen u kosovskoj skupštini, i garantovan i od EU, kazali su upućeni zvaničnici u Briselu.

Ako to ne bi bio slučaj, došlo bi do novih kriza, zaoštravanja i nasilja „u kojem su dosad stradavali i srpski civili i kosovski policajci“, EU i SAD bi uskratile svaku podršku, investitori bi bili potpuno obeshrabreni i nad regionom bi se nadvila mračna budućnost.

Visoki predstavnik EU Žozep Borel je predočio da bi konačni dogovor Srbije i Kosova „doneo opipljive koristi obema stranama“, a sagovornici u Briselu su Beti objasnili da to „najpre znači veliku stabilnost i za Srbiju i za Kosovo, put ka priključivanju Uniji, veće evropske i američke investicije, bolji život za ljude“.

Funkcioneri upućeni u nastojanja EU i SAD da se hitno obnovi dijalog i krene u pregovore o sveobuhvatnom rešenju odnosa Beograd-Priština, preneli su da Brisel i dalje očekuje odgovore i opipljive predloge dve strane, tako da zasad još nema izgleda za susret na najvišoj ravni dijaloga – srpskog predsednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

