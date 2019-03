Zvaničnici SAD: Nema planova za vojnu intervenciju u Venecueli

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa izjavili su danas da ne postoje planovi da SAD vojno intervenišu u Venecueli, uprkos tome što su šef Bele kuće i drugi zvaničnici više puta ponovili da su sve opcije u igri.

Specijalni američki izaslanik za Venecuelu Eliot Abrams i direktor Agencije SAD za medjunarodni razvoj (USAID) Mark Grin rekli su pred Odborom Senata za spoljna pitanja da Trampova administracija promoviše mirnu političku tranziciju u Venecueli.

Abrams je kazao da je Trampova administracija u potpunosti fokusirana na vršenje diplomatskog i ekonomskog pritiska na socijalističkog predsednika Venecuele Nikolasa Madura putem sankcija.

On je naveo da će uskoro biti objavljeno uvodjenje novih sankcija i da bi one mogle da budu usmerene protiv nekih stranih banaka ako se otkrije da one pomažu Maduru u prikrivanju državne imovine.

SAD su medju više od 50 zemalja koje su priznale samoproglašenog predsednika Venecuele Huana Gvaida, navodeći da je Madurov prošlogodišnji reizbor bio nelegitiman.

(Beta)